'Rutten topkandidaat na afwijzingen van De Boer, Bosz en Cocu'

Fred Rutten is kandidaat om aan de slag te gaan als trainer van Anderlecht. Hij heeft vrijdag zijn eerste gesprek met de Belgische topclub gevoerd.

Volgens De Telegraaf hoort Rutten tot de laatste selectie van technisch directeur Frank Arnesen, die nog maar uit twee trainers zou bestaan. Na afwijzingen van Frank de Boer, Peter Bosz en Phillip Cocu lijkt Anderlecht alsnog te zijn uitgekomen bij een Nederlandse trainer. Het voordeel van de 56-jarige Rutten is dat hij zonder club zit en meteen aan de slag kan.

Ook andere trainers zouden nog in beeld zijn bij Arnesen, maar dat zijn allemaal coaches die nog vastliggen bij andere clubs. Lange tijd leek Cocu de gedroomde opvolger te worden van de ontslagen Hein Vanhaezebrouck, maar de ex-trainer van PSV en Fenerbahçe geeft er na zijn ontslag in Istanbul de voorkeur aan om de batterij op te laden alvorens hij weer start bij een nieuwe club.



Rutten was eerder werkzaam bij FC Twente, Schalke 04, PSV, Vitesse, Feyenoord, Al Shabab en Maccabi Haifa. Begin november stapte hij bij Maccabi op nadat technisch directeur Mo Allach werd ontslagen. Sindsdien is hij werkzaam als commissaris van FC Twente. Als trainer van Maccabi Haifa combineerde hij zijn werkzaamheden bij de club uit Enschede al. Met Anderlecht zou hij de weg naar boven moeten inslaan. De topclub kent een matig seizoen en is terug te vinden op de vijfde plaats in de Belgische competitie, met een achterstand van veertien punten op koploper KRC Genk.