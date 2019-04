Rutten toont ‘fair play-houding’ en vertrekt per direct bij Anderlecht

Fred Rutten heeft besloten om per direct op te stappen bij Anderlecht, waar hij sinds begin januari trainer was.

De sportieve directie van , vertegenwoordigd door Michael Verschueren en Frank Arnesen, en Fred Rutten hebben in onderling overleg beslist om hun samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten. Na drie dagen overleg heeft de oefenmeester besloten dat hij geen deel wil uitmaken van het sportieve plan van Anderlecht volgend seizoen.



Omdat Rutten de sportieve staf alle kansen wil geven om de toekomst optimaal voor te bereiden, zijn beide partijen overeengekomen om de samenwerking per direct stop te zetten. "De directie waardeert het werk dat Fred heeft geleverd in moeilijke omstandigheden. Zijn fair play-houding ten opzichte van RSC Anderlecht laat ons toe het sportieve project van volgend seizoen in optimale omstandigheden voor te bereiden", legt Arnesen op de clubsite uit.



"We gaan in de beste verstandhouding en met wederzijds respect uit elkaar. We wensen Fred veel succes in zijn verdere carrière." Rutten werd begin januari in Brussel aangesteld, als opvolger van de ontslagen Hein Vanhaezebrouck. Negen speeldagen voor het einde van de reguliere competitie bevond de club zich op veertien punten van koploper KRC Genk. Anderlecht dreigde zodoende voor het eerst sinds de invoering van de play-offs naast een deelname aan Play-off 1 te grijpen.



De start van de 56-jarige Rutten was matig, met twee nederlagen in de eerste drie competitieduels. In de daaropvolgende zes wedstrijden werden echter veertien punten gepakt en wist Anderlecht zich uiteindelijk tóch bij de eerste zes te scharen. Na vier nederlagen in evenveel duels in de Play-off 1 scheiden de wegen van club en trainer echter per direct. Eerder stond Rutten voor de selecties van , , , , , Al-Shabab en Maccabi Haifa.