'Rutten na half jaar al weg bij Anderlecht'

Anderlecht gaat mogelijk komende zomer alweer op zoek naar een nieuwe trainer. De samenwerking met Fred Rutten lijkt te worden beëindigd.

Dat schrijft Het Nieuwsblad dinsdag. Volgens de krant stond Rutten 'niet te popelen' om bij de club uit Brussel aan de slag te gaan en andersom lijkt ook niet overtuigd van zijn kwaliteiten. Paars-Wit ging begin januari met Rutten in zee, enkele weken na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck.



Rutten kreeg bij zijn nieuwe club een contract voor onbepaalde tijd en daardoor kan Anderlecht relatief eenvoudig onder dat contract uit. Onder leiding van de 56-jarige trainer won de Belgische topclub vier van de acht competitieduels. De laatste twee wedstrijden werden allebei gewonnen.



Anderlecht pakte zondag drie punten tegen Kortrijk (2-0), waardoor men zich plaatste voor de play-offs om het kampioenschap. Het gat met koploper is veertien punten, maar bij het begin van de play-offs worden de punten gehalveerd. Als Rutten na dit seizoen niet verdergaat, zijn naar verluidt Kasper Hjulmand (FC Nordsjaelland) en Bernd Storck (Royal Excel Moeskroen) in beeld om hem op te volgen.