Rutten: "Je schrikt toch weer van het verschil met Nederland"

Fred Rutten, die sinds kort Anderlecht traint, denkt dat Nederland en België er sterker van worden als ze een gezamenlijke competitie creëren.

Onder meer voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij stelde in het verleden voor om de Nederlandse Eredivisie en de Belgische Pro League samen te voegen tot een zogenaamde BeNeLiga. Hoewel het (nog) niet van een fusie is gekomen, is het idee in de afgelopen jaren wel onderwerp van gesprek gebleven.



"Nu spelen Ajax, PSV en Feyenoord in de Eredivisie vier topwedstrijden per seizoen, tegen elkaar, maar in een BeNeliga gaat dat aantal omhoog. Dan speel je er zo een stuk of tien. Voor ons voetbal zou dat absoluut niet slecht zijn", zegt de 56-jarige Rutten in gesprek met Voetbal International. België heeft inmiddels een behoorlijke voorsprong op de UEFA-coëfficiënten opgebouwd op Nederland en dit verbaast Rutten niet.



De trainer van Paars-Wit was onlangs aandachtig toeschouwer tijdens een duel tussen het Onder-21-elftal van zijn ploeg en Racing Genk Onder-21 en zag daar dat het niveau op tactisch, technisch en fysiek gebied behoorlijk hoog lag: "Als ik dat zie, hebben we in Nederland nog steeds een inhaalslag te maken. Fysiek is het Belgische voetbal veel verder dan het Nederlandse."



"Zoiets had ik natuurlijk al eerder meegemaakt bij Schalke 04, maar toch is het goed dat een paar jaar later weer te ondervinden. Je denkt en hoopt dat we in Nederland ook op dat vlak een inhaalslag maken, maar in de praktijk schrik je dan toch weer van het verschil." In België wordt het kampioenschap bovendien bepaald na een play-offronde en dat is volgens Rutten ook een goed idee: "We strijden midden in het seizoen al voor iets, namelijk plaatsing voor die PO I. En als dat lukt, krijgen we een nieuwe kans, doordat de punten worden gehalveerd en daarmee ook de achterstand. Dan speel je tien duels op topniveau."