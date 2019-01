Rutten: "Als je de eerste keuze bent, word je vaak de trainer niet"

Fred Rutten is maandagochtend op het trainingscomplex gepresenteerd als de nieuwe trainer van Anderlecht. Meerdere Nederlanders gingen hem voor.

Na Hans Croon, Arie Haan, Aad de Mos, Jan Boskamp en John van den Brom is de 56-jarige oefenmeester de zesde Nederlandse trainer van Paars-Wit . Rutten beseft dat hij snel resultaten moet boeken met Anderlecht, de huidige nummer vijf van de Jupiler Pro League.



"Ik ben zeer vereerd dat ik voor deze club mag werken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we hier goede resultaten gaan boeken. Anderlecht is een enorme uitdaging, maar we moeten snel resultaten boeken", tekenen het Algemeen Dagblad en De Telegraaf op uit de mond van Rutten. Hij neemt Arno van Zwam mee als assistent-trainer. "Hij kent mijn werkwijze, dat kan het proces versnellen."



"We hebben een hele korte voorbereiding. Ik wil snel de staf en de spelersgroep leren kennen. We moeten eerst een goede analyse maken en dan zorgen dat de resultaten snel komen. Deze club heeft potentie, zowel jeugd als ervaring. We moeten samen naar de top van het klassement gaan werken", gaat de oefenmeester verder. "Dat ik niet de eerste keuze was? Een vriend van mij zei: Als je de eerste keuze bent, word je vaak de trainer niet . Ik ben gewoon blij dat ik hier ben."



"Het is een zware en zeker geen makkelijke klus. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze club succes zullen hebben", stelt Rutten. De achterstand van Anderlecht op koploper Racing Genk bedraagt momenteel veertien punten. Rutten vliegt nu meteen door naar Spanje, waar Paars-Wit een trainingskamp heeft belegd. De eerste wedstrijd staat over een kleine twee weken op het programma, als een bezoek aan AA Gent wacht.