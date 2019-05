Rummenigge: "Sané zou opvolger van Robben en Ribéry kunnen zijn"

Bayern München blijft zich in de media uitspreken over de mogelijke komst van Leroy Sané naar de Duitse kampioen.

Sané heeft bij nog een contract tot medio 2021, maar de Duitser was afgelopen seizoen regelmatig bankzitter. Zijn toekomst in het Etihad Stadium is dan ook onzeker. Karl-Heinz Rummenigge beseft dat het lastig wordt voor Bayern om Sané naar München te halen.



"Je moet niet vergeten dat hij bij City nog een tweejarig contract heeft. De club verkoopt bovendien niet zomaar spelers omdat het nodig is. Ik denk dat de speler overtuigd moet worden om de vreugde te hebben om voor Bayern te gaan spelen", zegt de CEO van de Rekordmeister over de kwestie.



"Sané zou de opvolger worden van Arjen Robben en Franck Ribéry, wat erg interessant is. Dat moet voor een speler toch een goede stimulans zijn, denk ik." Bayern nam afgelopen weekend dus afscheid van Robben en Ribéry, maar de ploeg heeft zich voor komend seizoen al versterkt met Lucas Hernández en Benjamin Pavard.



Achter de naam van James Rodríguez staat echter nog een vraagteken. De Colombiaan werd in 2017 voor twee seizoenen gehuurd van en Bayern moet nu beslissen of men gebruiktmaakt van de optie tot koop (42 miljoen euro). "We gaan komende week zeker met hem praten", aldus Rummenigge. "We moeten alle opties goed bekijken en dan samen beslissen wat we doen."