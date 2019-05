Rummenigge: "Kovac is volgend seizoen onze coach"

Karl-Heinz Rummenigge twijfelt er niet aan dat Niko Kovac ook volgend seizoen coach is van Bayern München.

Goal en enkele andere media wisten vorige week te melden dat Kovac binnenkort plaats moet maken voor een ander. Ook als zaterdag de finale van de tegen wordt gewonnen, zou de trainer zijn spullen moeten pakken. Onder meer Mark van Bommel werd genoemd als opvolger, maar volgens voorzitter Rummenigge zijn de geruchten niet waar.



"We hebben geen enkel probleem met elkaar. Het is allemaal heel simpel; niemand twijfelt eraan dat Niko komend jaar onze coach is", sprak Rummenigge volgens Bild. Eerder deed de oud-prof de geruchten over een ontslag van Kovac ook al af als 'absolute onzin'. De hoofdtrainer zei zelf na de kampioenswedstrijd van afgelopen weekend dat hij 'overtuigd' is dat hij mag blijven.



"Ik vind dat het zeker een succes is wanneer je in je eerste jaar in Beieren zo presteert", aldus Rummenigge. "Hij is een jonge, relatief onervaren coach." De 47-jarige Niko Kovac won vorig seizoen met de DFB Pokal en vervolgens kwam hij naar München.



Onder leiding van de nieuwe oefenmeester begon Bayern moeizaam aan het seizoen. De titelverdediger moest in de lang in de achtervolging op , terwijl in de de achtste finales tegen het eindstation was. Zaterdag kan de Rekordmeister dus wel 'de dubbel' compleet maken.