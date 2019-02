Rummenigge fan van James: "We weten dat hij kwaliteiten heeft"

De laatste tijd wordt er geregeld gespeculeerd over de toekomst van James Rodríguez. Het is onduidelijk of Bayern München de Colombiaan wil houden.

De Rekordmeister huurt James tot het einde van het seizoen van Real Madrid en de Duitsers hebben een optie tot koop bedongen in de huurdeal.



Volgens de laatste berichten in de Duitse media zou Rodríguez zelf zijn zinnen hebben gezet op een vertrek bij Bayern. In een eerder stadium werd de aanvallende middenvelder al eens in verband gebracht met een overstap naar Juventus of Arsenal. Dat Rodríguez het onder het bewind van trainer Niko Kovac meer dan geregeld moet stellen met een plaats op de reservebank, zou die vertrekwens nog eens gestimuleerd hebben.



"We zijn allebei professionals, er is sprake van een normale relatie tussen speler en trainer", vertelt Rodríguez aan BILD over zijn verstandhouding met Kovac. De aanvallende middenvelder stelt dat hij 'rustig moet blijven en hard moet trainen'. "Voorlopig zijn er nog vier maanden te gaan voordat mijn huurcontract afloopt, dus mijn focus ligt in de komende tijd alleen op deze periode bij Bayern München."



Karl-Heinz Rummenigge, algemeen directeur van Bayern, laat doorschemeren dat hij Rodríguez graag in Zuid-Duitsland ziet blijven. "Ik ben een groot fan van hem en we weten allemaal dat hij kwaliteiten heeft. Het cruciaal dat we een keuze maken die het beste is voor beide partijen", stelt Rummenigge. Bayern kan Rodríguez komende zomer voor 42 miljoen euro definitief overnemen van Real Madrid. De Colombiaan speelde dit seizoen tot nu toe veertien wedstrijden, waarin hij goed was voor drie doelpunten en twee assists.