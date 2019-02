Ruim 23.000 euro voor De Kogel: "Ik ben ze ongelooflijk dankbaar"

Een inzamelingsactie voor Leon de Kogel heeft ruim 23.000 euro opgebracht. De oud-prof kan dat geld goed gebruiken voor hoge medische kosten.

De Kogel raakte afgelopen zomer op Malta betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Hij kan daardoor nooit meer voetballen. Maandagavond kreeg de oud-speler van onder meer FC Utrecht rondom het duel tussen Jong Utrecht en Go Ahead Eagles twee verschillende cheques uitgereikt.



Supporter Carolien van Meel zette een crowdfundingactie op en haalde ruim zestienduizend euro op. In de vorm van onder meer de recette van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles en een donatie van de spelersgroep van FC Utrecht kwam daar nog eens een bedrag van ongeveer 7.600 euro bij.



"Ik houd van jullie", zei een geëmotioneerde De Kogel, die de symbolische aftrap verrichtte. "Ik wil iedereen super bedanken voor jullie aanwezigheid. Dankzij jullie kan ik weer verder met mijn leven. Vanuit de grond van mijn hart: bedankt."



"Het voelt ongelooflijk fijn om zo'n geweldige steun in de rug te krijgen van de supporters van FC Utrecht en Go Ahead Eagles, de clubs waar ik mijn mooiste tijd als voetballer heb beleefd", aldus De Kogel tegen het Algemeen Dagblad . "Dit tekent maar weer eens wat voor mooie en betrokken volksclubs dit zijn. Dat fans zo'n mooi bedrag voor me hebben ingezameld, is echt een geschenk voor me. Ik ben ze ongelooflijk dankbaar."