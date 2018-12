Rugani kan nieuw contract ondertekenen bij Juventus

Daniele Rugani staat in de belangstelling van Chelsea, maar de Italiaan lijkt zijn verblijf bij Juventus te gaan verlengen.

De 24-jarige centrumverdediger stond afgelopen zomer op het verlanglijstje van The Blues. Goal weet dat een vertegenwoordiger van de club zelfs een ontmoeting had met Fabio Paratici, de sportief directeur bij Juventus. Chelsea-manager Maurizio Sarri zag de komst van Rugani wel zitten. Hij werkte met hem samen toen de speler tussen 2013 en 2015 werd verhuurd aan Empoli.



Van een transfer kwam het in de zomer echter niet en volgens Goal staat Rugani op het punt om volgende maand zijn contract in Turijn te verlengen tot medio 2023. Hij gaat dan zo'n drie miljoen euro per jaar verdienen. Barcelona werd ook genoemd als mogelijke nieuwe club van de Italiaanse international, maar Juve is bereid om zijn salaris te verdubbelen. Rugani wordt op de lange termijn gezien als een opvolger voor Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci.



Matthijs de Ligt werd de laatste maanden ook regelmatig aan Juventus gelinkt. De Italiaanse koploper beseft echter dat het met Paris Saint-Germain, Barcelona en Manchester City flinke concurrentie heeft om de winnaar van de Golden Boy Award bij Ajax weg te halen.



Rugani speelde bij zijn club dit seizoen pas vijf wedstrijden in alle competities. Toch is men bij de Italiaanse koploper gecharmeerd van hem en de hoop is dat Rugani op den duur de plek van met name Chiellini kan innemen. De routinier viert in augustus zijn 35ste verjaardag. Andrea Barzagli is bovendien al 37 jaar en Medhi Benatia zou in 2019 wel eens kunnen vertrekken.