Rüdiger over blamage Chelsea: "We moeten ons schamen"

Chelsea heeft zaterdagmiddag iets goed te maken tegen Huddersfield Town. De Londenaren werden woensdag voor schut gezet door Bournemouth.

Chelsea ging met 4-0 onderuit en manager Maurizio Sarri hield na afloop een nabespreking van drie kwartier in de kleedkamer. De druk op de Italiaan neemt vanuit de Engelse media toe, maar volgens Antonio Rüdiger moeten de spelers van The Blues vooral naar zichzelf kijken. "Iedereen moet zich schamen om wat er in de vorige wedstrijd is gebeurd", sprak de Duitse verdediger tegen Sky Sports.



"Je kan winnen, verliezen of gelijkspelen, maar de manier waarop is het belangrijkst." Chelsea haalde in Bournemouth met 0-0 de rust, maar vervolgens ging het helemaal mis. "Ik kan het nauwelijks beschrijven. We stapten het veld op, zij scoorden na twee minuten en daarna ging alles fout. Los van een halve kans voor N'Golo Kanté hebben we niets laten zien."



Volgens Rüdiger, die de hele wedstrijd speelde, was het spel van bezoekers te doorzichtig. "We maakten het Bournemouth te makkelijk door voorin balverlies te lijden. Iedereen weet dat Bournemouth dan gaat counteren, daar zaten ze gewoon op te wachten. We hebben niet echt geprobeerd om het tij te keren en dat doet nog het meest pijn."



"We moeten mentaal sterk zijn voor de rest van het seizoen", aldus Rüdiger. "We noemen onszelf een topteam, maar zoiets mag nooit gebeuren." Chelsea bezet na 24 speelronden de vijfde plaats in de Premier League. Stadgenoot Arsenal (vierde) heeft evenveel punten en Manchester United heeft er maar twee minder.