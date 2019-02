Rüdiger: "De Premier League is de beste competitie ter wereld"

Antonio Rüdiger houdt van het Engelse voetbal, waar de Chelsea-verdediger vindt dat hij beter geworden is in de competitie.

De Duitse international stapte in de zomer van 2017 voor 35 miljoen euro over van AS Roma na Stamford Bridge en in zijn debuutseizoen speelde hij 45 wedstrijden en won hij de FA Cup. Dit seizoen kwam de centrale verdediger tot dusver tot dertig wedstrijden.

"Ik voel me erg op mijn gemak in Londen", vertelt Rüdiger in gesprek met Goal en Spox. "In mijn ogen is de Premier League de beste competitie ter wereld. Elke tegenstander is een moeilijke uitdaging, geen wedstrijd is eenvoudig. Maar dat is precies wat de charme is."

"Ik ben nu anderhalf jaar hier bij Chelsea. Ik denk, persoonlijk, dat ik elke maand beter en beter ben geworden bij de club, mijn spel past zich steeds meer aan aan de competitie hier."

Rüdiger, die in de Bundesliga in de hoofdmacht van VfB Stuttgart speelde, is van mening dat er meer consistentie nodig is in de Premier League dan in Duitsland en Italië.

"Natuurlijk zijn er ook uitstekende en spitsen van wereldklassse in de Bundesliga, zoals Robert Lewandowski. Maar eerlijk, in de Premier League hebben zelfs teams in de onderste helft van de ranglijst hele sterke spelers voorin, die zo moeilijk te verdedigen zijn. Salomón Rondón van Newcastle United bijvoorbeeld."

"Dit is negentig minuten pure slijtage, waarbij je niet kunt stoppen om te focussen, zelfs niet na een voorsprong van twee doelpunten. Maar het is leuk, zo moet voetbal zijn."





Rüdiger jaagt dit seizoen met Chelsea op een plek bij de top vier in de Premier League, wat zal resulteren in kwalificatie voor de Champions League. In de FA Cup is daarnaast Manchester United in de vijfde ronde de tegenstander, waar een tweeluik wacht met Malmö FF in de Europa League en Manchester City de tegenstander is in de Carabao Cup-finale.

"Natuurlijk heb ik me de laatste tijd geërd dat we in sommige wedstrijden onnodige punten hebben laten liggen, maar we zijn nog steeds bezig om in de top vier te eindigen, wat ons doel is", zegt Rüdiger.

"De FA Cup bevindt zich nu echt in een belangrijke fase. In de League Cup staan we al in de finale."

"Hoewel veel mensen hier denken dat deze beker niet zo belangrijk is, is een titel nog steeds een titel en altijd iets bijzonders."

Chelsea komt zondag weer in actie in de Premier League als men een bezoek brengt aan Manchester City in het Etihad Stadium.