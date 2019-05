Rudy trekt boetekleed aan: "Ik heb niet laten zien waartoe ik in staat ben"

Sebastian Rudy is vastbesloten om volgend seizoen zijn waarde voor Schalke 04 te bewijzen na een teleurstellend eerste seizoen in Gelsenkirchen.

De 29-jarige middenvelder kwam in de zomer van 2018 voor zestien miljoen euro over van en tekende een contract voor vier jaar. Maar zijn eerste seizoen bij Schalke voldeed niet aan de verwachtingen. Rudy kon zijn stempel niet drukken en Schalke streed tegen degradatie in de . De ploeg pakte slechts 33 punten en eindigde op de veertiende plek, met slechts vijf punten voorsprong ten opzichte van de nacompetitiestreep. Vorig seizoen eindigde de club nog als tweede.

"Ik heb niet laten zien waartoe ik in staat ben", vertelt de 27-voudig international in gesprek met Goal en SPOX . "Daarom ben ik teleurgesteld over mijn persoonlijke prestaties. Vanaf nu zal ik het een beetje anders doen en proberen te laten zien wat mij sterk maakt. Ik wil mijn critici ongelijk bewijzen. Ik kan beter, deze gedachte motiveert me enorm."

Rudy erkent dat de overstap van Bayern naar Schalke moeilijker was dan verwacht. "Ik onderschatte de verschillen tussen de clubs. Het kostte me veel tijd om te wennen aan het Schalke-spel, waardoor mijn start erg moeilijk was. Dat zal me zeker niet meer gebeuren."

"Ik heb ook hoge verwachtingen van mezelf en probeer het beste uit elke wedstrijden en elke trainingssessie te halen. Ik zou niet zeggen dat mijn verwachtingen te hoog waren. Fans en clubs verwachten terecht veel van mij en zij kunnen in de toekomst ook veel verwachten. Ik weet wat ik het team kan brengen en ik zal het volgend seizoen laten zien."

De centrale middenvelder erkent dat de constante kritiek die hij heeft gekregen geen negatieve invloed op hem heeft gehad. "Het is niet leuk om constant bekritiseerd te worden. Natuurlijk is legitieme en opbouwende kritiek een onderdeel van het werk werd en het is ook belangrijk, maar ik begrijp niet waarom er alleen negatief wordt bericht over individuele spelers. Dat laat zijn sporen achter en het doet pijn. Mensen moeten zich realiseren wat ze veroorzaken. Voetbalprofessionals zijn geen machines, maar mensen met gevoelens. Soms krijg je de indruk dat je gewoon wordt weggeblazen."