Royston Drenthe: Van Real Madrid tot rapmuziek en de Nederlandse Tweede Divisie

De Nederlander heeft een intrigerend pad gewandeld dat hem van de top van het profvoetbal naar de bodem heeft geleid.

Op een typische wedstrijddag heeft Kozakken Boys het geluk dat ze meer dan een paar duizend supporters trekken als ze strijden in de Tweede Divisie.

Het is hier in het zuiden van Nederland, waar je nu Royston Drenthe kunt vinden, die met een zorgeloze glimlach op zijn gezicht speelt, ondanks het feit dat hij met de allerbeste voetballers had kunnen spelen en nog steeds had gemoeten.

Drenthe werd in 2007 na het winnen van het EK Onder-21 door overgenomen van . Hij werd ook uitgeroepen tot Speler van het Toernooi en de linkspoot leek voorbestemd voor grote dingen.

Maar tien jaar later en de veelzijdige linkspoot heeft zijn schoenen al aan de wilgen gehangen. Dit na een decennium dat aanvoelde als een achtbaan, waarin hij tegen -manager David Moyes zei "to f*ck off" en Lionel Messi beschuldigde van racisme.

De nu 32-jarige voetbalt weer en de veelbelovende carrière van Drenthe heeft zijn eigen weg ingeslagen.

Nadat hij bij Feyenoord zijn doorbraak beleefde en zijn status als rijzende ster voor Oranje Onder-21 had gevestigd, duurde het niet lang voordat verschillende grote clubs interesse toonden.

"Destijds hoorde ik dat zestien clubs in mij geïnteresseerd waren", vertelde Drenthe in gesprek met Four Four Two. "Ik sprak met -voorzitter Joan Laporta en Predrag Mijatovic, directeur voetbalzaken bij Real Madrid."

"Het voelde alsof ik bijna elke hoge functionaris bij elke club ontmoette. De meeste boden me een vijfjarig contract aan met min of meer dezelfde voorwaarden."

"Zodra ik hoorde dat Real Madrid geïnteresseerd was, was mijn besluit genomen. Als jongen was ik gefascineerd door alles bij de club. De glamour rond Real, het soort dat je ziet in de film Goal!, was iets waarvan ik echt deel van uit wilde maken."

Drenthe werd door Los Blancos voor veertien miljoen euro vastgelegd en debuteerde voor de club tegen in de Super Cup. Hij kreeg al snel de schijnwerpers op zich gericht door met een prachtig afstandschot de gelijkmaker te maken.

Ondanks dat hij omringd werd door enkele van de grootste namen in het voetbal, vestigde de jonge Nederlander zich snel en werd hij snel vrienden met zijn teamgenoten.

"Iedereen gaf me een warm welkom. Guti was meteen cool met me en hij was de man in Madrid - een legende", zei hij.

"Ik ontwikkelde een goede band met Robinho kort na mijn komst. Soms ging ik naar zijn huis, waar hij zijn kelder had omgebouwd tot een mini-nachtclub."

Door de komst van Marcelo in 2009 namen de kansen op speeltijd voor Drenthe af en hij werd in 2010 uitgeleend aan Hércules.

Degradatie en een ruzie met het managment van de club betekenden echter dat de huurperiode geen succes was en Drenthe werd uiteindelijk naar Everton gestuurd.

Hoewel hij wat tekenen van zijn kunnen in Engeland liet zien, volgde er een aanvaring met manager Moyes nadat hij te laat was komen opdagen voor een teammeeting voor een halve finale-wedstrijd van de .

"Ik wachtte buiten de kamer, terwijl ik waarschijnlijk gewoon rustig naar binnen had moeten lopen en plaats moest nemen", zei hij.

"Toen ik daarna naar binnen ging, vertelde Moyes tegen me 'to f*ck off. Ik had het moeten accepteren, maar ik zei: 'What do you mean, f*ck off, bro? You f'ck off'."

"En toen vertrok ik naar Nederland en kwam niet terug."

Drenthe keerde niet terug in Madrid, waar zijn oorspronkelijke contract bij Real in juni 2012 afliep en hij moest op zoek naar een nieuwe club.

Vanuit Spanje belandde Drenthe vervolgens in Rusland, toen Alania Vladikavkaz hem verrassend vastlegde.

In de korte periode scoorde Drenthe drie keer in zijn zes wedstrijden voor de club, waarna Reading hem in 2013 terug naar Engeland lokte.

Hij zou daar slechts één seizoen spelen. De club vertelde hem dat hij moest vertrekken en Sheffield Wednesday legde hem op huurbasis vast.

Nadat Drenthe wederom verzuimde indruk te maken, speelde hij korte periodes in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten voordat hij eind 2016 zijn loopbaan beëindigde om zich grotendeels op rapmuziek te concentreren.

Bekend als Roya2Faces, bracht de toen 29-jarige het volgende jaar een aantal singles uit toen hij geluk vond buiten het voetbal.

"Ik heb altijd van muziek gehouden. Als ik blij ben, luister ik naar muziek en als ik verdrietig ben, luister ik ook naar muziek. Het geeft me altijd een goed gevoel", vertelde Drenthe aan BBC Sport.

"Ik was muziek aan het maken, maar het is moeilijk te zeggen dat ik me op één ding concentreerde. Ik was bezig met veel verschillende dingen."

Na achttien maanden weg te zijn geweest, was Drenthe overtuigd om de microfoon neer te leggen en de schoenen weer aan te trekken toen hij tekende voor, destijds nog actief in de spelend, .

De enkelvoudig international van Nederland bleek de sleutel voor de club te zijn, dat wist te promoveren naar de . Drenthe scoorde vijf keer en gaf ook nog zes assists, ondanks dat hij voornamelijk als linksback werd ingezet.

Op 32-jarige leeftijd was hij terug op het hoogste niveau, maar hij was niet enthousiast over de stress dat het met zich meebracht en tekende daarvan gelukkig voor Tweede Divisie-club Kozakken Boys.

Hoewel hij dit seizoen slechts drie competitiewedstrijden heeft gespeeld, heeft Drenthe eenmaal gescoord en twee assists gegeven. Hij laat zien dat hij nog steeds zijn steentje kan bijdragen op het veld.

Lees beneden verder

Hoewel het kleine stadion van Kozakken Boys ver verwijderd is van de grote van het Santiago Bernabéu, is Drenthe tevreden met hoe zijn carrière is verlopen.

"Ik heb helemaal geen spijt. Alles gebeurt met een reden", zei hij. "Ik heb nergens spijt van omdat ik blij ben met waar ik ben en blij ben met waar ik ben geweest. Ik leef momenteel mijn leven."

"Ik ben gewoon Royston, weet je? Ik ga met de stroom mee."