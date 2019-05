'Royston Drenthe kan Eredivisie-rentree voorlopig vergeten'

Sparta Rotterdam wil het aflopende contract met Royston Drenthe niet verlengen, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdag.

De verdediger annex middenvelder kreeg de laatste maanden weinig speeltijd van trainer Henk Fraser en lijkt zijn heil elders te moeten zoeken. De ex-speler van onder meer en speelde slechts een seizoen voor de promovendus.



Lars Veldwijk heeft wel goed nieuws ontvangen. De optie in het tot medio 2020 lopende contract van de aanvaller wordt gelicht, waardoor Sparta een transfersom kan vragen voor de clubtopscorer. Veldwijk kwam afgelopen seizoen tot 24 doelpunten in de en was daarnaast belangrijk in de play-offs. Door de 0-2 zege op van dinsdagavond spelen de Rotterdammers volgend seizoen in de .



De clubleiding zet tevens in op verlenging van de samenwerking met Laros Duarte. De 22-jarige middenvelder werd afgelopen seizoen gehuurd van , waar zijn verbintenis nog een jaar doorloopt. Hij heeft een verleden in de jeugdopleiding van Sparta. Vleugelverdediger Fankaty Dabo, uitgeleend door , praat binnenkort met de technische leiding van de nieuwbakken Eredivisie-club over een tweede seizoen als huurling op de Nederlandse velden. Voor Roy Kortsmit en Gilano Wijnaldum is er na de zomerstop waarschijnlijk geen plaats meer in de selectie van Fraser.



Sparta keert dus na een jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau. Na de eerste ontmoeting met de Superboeren (1-2 nederlaag) van zaterdag was er weinig hoop meer op promotie, maar dankzij de overwinning in de returnwedstrijd in Doetinchem, met twee doelpunten in de slotfase, is een snelle terugkeer in de Eredivisie alsnog een feit.