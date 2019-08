'Royston Drenthe kan de draad weer oppakken in Tweede Divisie'

Royston Drenthe kan zijn loopbaan vervolgen in de Tweede Divisie.

De ex-speler van staat namelijk in de belangstelling van Kozakken Boys, zo meldt het Algemeen Dagblad. De linkspoot zit zonder club nadat zijn contract bij niet werd verlengd.

Drenthe was al enige tijd gestopt met voetballen toen hij aan het begin van vorig seizoen de kans kreeg bij Sparta. Trainer Henk Fraser raakte onder de indruk en de linksback annex linkshalf kreeg een contract voor het seizoen 2018/19.

Sparta dwong promotie af naar de en de clubleiding van Sparta besloot niet met Drenthe verder te gaan, zoals het ook afscheid nam van onder meer Edouard Duplan.

De clubloze Drenthe is in het nieuwe seizoen mogelijk te bewonderen op sportpark De Zwaaier. Kozakken Boys moet het een half jaar doen zonder Sander Heesakkers, waardoor Drenthe in beeld is gekomen bij de amateurclub.

Via zijn neef Tyrone Conraad, die ook voor de club uit Werkendam speelt, zou Drenthe hebben aangegeven dat hij graag in de ploeg van Michel Langerak wil spelen.