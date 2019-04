Rose: "Ik kon niet geloven wat de Nederlanders deden"

Tottenham Hotspur moet zaterdag gewoon in actie komen in de Premier League, terwijl Ajax in de Eredivisie een vrij weekend heeft.

Danny Rose kijkt met bewondering en enige jaloezie naar het feit dat de KNVB keer op keer aanpassingen maakt aan het speelschema om tegemoet te komen. De bond verzette eerder al wedstrijden tegen , en en na het bereiken van de halve finale van de werd speelronde 33 verplaatst naar woensdag 15 mei. Rose, linksback van tegenstander , zou graag zien dat in Engeland hetzelfde gebeurt.



De duels van speelronde 33 stonden aanvankelijk op het programma voor aanstaande zondag. Twee dagen later wacht de eerste wedstrijd van Ajax tegen Tottenham. De KNVB en de UEFA wilden dat Ajax twee volledige rustdagen zou hebben en de Nederlandse bond overwoog diverse andere opties, maar om uiteenlopende redenen bleek het alleen mogelijk om de gehele speelronde te verzetten naar 15 mei.



"Ik kon het niet geloven, toen ik hoorde wat de Nederlanders deden", reageert Rose in gesprek met de Daily Mail. "In deze fase van het seizoen slaat de vermoeidheid toe en helpt ieder beetje. Het zou fijn zijn als er in Engeland ook zo wordt gereageerd en wij worden geholpen. Uiteindelijk is het niet Tottenham tegen Ajax of tegen , maar gaat het om Engeland. We willen de Champions League niet alleen naar Tottenham halen, maar ook naar Engeland."



De Engelse voetbalbond (FA) koos ervoor om de wedstrijd tussen Tottenham en van maandag 6 mei te verplaatsen naar zaterdag 4 mei. Daardoor hebben the Spurs 48 uur langer de tijd om zich voor te bereiden op de return van woensdag 8 mei. De Londenaren zitten middenin een loodzwaar programma: vanaf 20 april (1-0 nederlaag tegen ) tot en met 8 mei (tegen Ajax) speelt men zes duels.