Rooney: "United moet zich op jonge spelers richten"

Het belooft een drukke transferzomer te worden voor Manchester United en clubicoon Wayne Rooney adviseert zijn oude werkgever over nieuwe spelers.

De voorbije weken en maanden zijn veel spelers aan United gelinkt, waaronder jonge talenten, maar ook gearriveerde namen als Cristiano Ronaldo en Gareth Bale. Volgens Rooney heeft manager Ole Gunnar Solskjaer daar echter niet veel aan. "Ik denk dat hij moet kijken naar vijf of zes spelers die de potentie hebben om de top te halen", vertelt de routinier aan BBC Five Live.



"Als je dertig tot veertig miljoen uitgeeft en je probeert ze te verbeteren, kun je meer uit die spelers halen en een team om die vijf of zes nieuwe spelers heen bouwen", aldus Rooney. "Je kan ook drie nieuwe spelers halen, bijvoorbeeld Ronaldo, Bale en Sergio Ramos, of Lionel Messi. Maar dat kost je zeker 350 miljoen."



"Misschien kun je dan nog twee jaar uit Ronaldo krijgen, een paar jaar uit Ramos en dan ben je dat geld gewoon kwijt. De club moet gaan bouwen op jonge spelers, maar die moeten natuurlijk wel goed genoeg zijn." Rooney, die tegenwoordig bij speelt, denkt dat de fans best begrijpen dat The Mancunians komend jaar niet om de titel gaan spelen. "Dus geef Ole de tijd om voor de komende twee of drie jaar een team te bouwen dat in de Premier League en kan meedoen."



eindigde afgelopen jaargang op de zesde plek in Engeland, waardoor men genoegen moet nemen met -voetbal. De selectie van Solskjaer speelt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen oefenwedstrijden in Perth, Singapore, Shanghai, Oslo en Cardiff.