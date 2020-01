Rooney openhartig over schuld van ruim acht ton: "Je wordt erin getrokken"

Wayne Rooney maakte donderdagavond zijn debuut voor Derby County en was als basisspeler tegen Barnsley (2-1 zege) direct goed voor een assist.

Voorafgaand aan zijn komst was er het nodige te doen om zijn rugnummer 32, omdat dit een verwijzing zou zijn naar gokbedrijf en hoofdsponsor 32Red. In een video van 32Red om mensen juist bewust te maken van de gevaren van van gokken vertelt Rooney over de gokverslaving die hem rond zijn twintigste teisterde.

"Ik was een jonge gozer, die plotseling heel veel geld verdiende. Voor een uitwedstrijd met kwam je in een hotel te zitten. Als je met de Engelse nationale ploeg op pad was, kon dit zelfs zeven tot tien dagen zijn. Dan raak je verveeld en moet je dingen doen om de tijd te doden."

"Voor mij was gokken destijds een van de bezigheden. Het was makkelijk om te gokken via mijn telefoon, het voelde ook niet als echt geld. Het was niet zo dat ik naar de bookmakers toeging, waar je grenzen merkt", vertelt Rooney, die op zijn twintigste een schuld van ruim 800.000 euro had.

"Voor je het weet, heb je het weer verloren en je realiseert je niet wat voor bedrag er op het spel staat. In het begin won ik juist en daardoor begon ik te denken dat ik makkelijk geld kon verdienen. Je wordt erin getrokken en uiteindelijk ging ik bedragen verliezen", vervolgt de 120-voudig Engels international.

"Je bent er uiteindelijk om voor je club of land te spelen en als je bedragen verliest zoals ik deed, heeft het invloed op je."

"Het is me gelukkig gelukt om alles terug te betalen wat ik verloor en ik heb daarna nooit meer gegokt. Ik heb geleerd van mijn fouten. Als je doorgaat met gokken, verlies je nog meer. Op dat moment word je in een slechte situatie gezogen", stelt Rooney. Hij keerde onlangs terug in Engeland bij Derby County, na een verblijf in de Verenigde Staten bij . Zijn contract bij the Rams loopt tot medio 2021.