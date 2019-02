Rooney: "Ik ben nog steeds goed genoeg voor de Premier League"

De Engelse spits kende een sterk debuutseizoen in de MLS en de oud-speler van Manchester United meent dat hij nog mee zou kunnen in een topcompetitie.

DC United-spits Wayne Rooney is van mening dat hij nog prima mee kan in de Premier League. De topscorer aller tijdens van Manchester United en de Engelse nationale ploeg verruilde Everton afgelopen zomer voor een contract van 3,5 jaar bij de Amerikaanse club.

Bij Everton had hij moeite om zijn oude vorm te vinden nadat hij als opvolger van Romelu Lukaku werd aangetrokken. In de MLS liet hij echter zien het scoren nog niet verleerd te zijn. Hij maakte 12 goals en gaf 6 assists in 21 wedstrijden, waardoor hij gemiddeld bijna in ieder duel bij een doelpunt betrokken was.

"Eerlijk gezegd zou ik op basis van kwaliteit nog steeds mee kunnen in de Premier League", stelt Rooney in gesprek met CNN Sport. "Dat weet ik. Ik heb altijd veel zelfvertrouwen en daarom heb ik hoge verwachtingen van mezelf. Ik ben hierheen gekomen in de veronderstelling dat ik het goed zou doen en ik denk dat ik veel mensen met hun vooringenomen meningen verbaasd heb. Die mogen ze hebben, maar ik heb nooit aan mezelf getwijfeld."

Rooney volgt zijn oude club Man United nog op de voet en hij is van mening dat Mauricio Pochettino het stokje na de zomer over moet nemen van interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer, die volgens hem ook een goede optie kan zijn als hij de reeks van tien ongeslagen wedstrijden vast kan houden.

"Ole Gunnar is een geweldig mens", aldus Rooney. "Ik denk dat de clubleiding aan het einde van het seizoen een lastige keuze moet maken. Het zou leuk zijn om te zien dat Ole deze vorm vast houdt en een kans krijgt met een vaste aanstelling. Maar als dat niet lukt en de club voor een ander gaat, zou Pochettino in mijn optiek de juiste man zijn."