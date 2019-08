Rooney hekelt 'smerige campagne' The Sun: "Ze willen krantjes verkopen"

Wayne Rooney is niet te spreken over een sensatieverhaal van boulevardkrant The Sun.

De krant schreef deze week dat Rooney rondom de uitwedstrijd van tegen Vancouver Whitecaps op 18 augustus een meisje had meegenomen naar het spelershotel. Rooney is niet blij met deze berichtgeving en slaat woensdagmiddag in een officieel statement op zijn Twitter-pagina hard terug naar The Sun.

"Ze weten dat het gewoonweg niet waar is", zo schrijft de verontwaardigde Rooney woensdag in een verklaring onder de kop 'genoeg is genoeg'. "Ze gebruiken mijn naam en die van mijn familie om krantjes te verkopen. Er is in Vancouver helemaal niets gebeurd met welk meisje dan ook en ik ben ook niet met het meisje dat werd afgebeeld in de hotellobby de lift ingegaan."

Lees beneden verder

"Het meisje dat in de nachtclub werd gefotografeerd was gewoon een onschuldig iemand die een handtekening vroeg en met mij op de foto wilde, zoals dat heel vaak gebeurt", vervolgt Rooney. "De door The Sun gepubliceerde foto's zijn genomen door een freelancer die mij en mijn ploeggenoten volgde om op afstand foto's van ons te nemen, zonder dat wij dat wisten of er toestemming voor hadden gegeven."

"De foto's die aan de krant zijn verkocht zijn speciaal zo bewerkt om mij in een kwaad daglicht te stellen. Dit hele verhaal is een smerige campagne jegens mijn persoon. Het is schadelijk voor mijn familie en iets dat ik niet zomaar over mijn kant laat gaan", voegt Rooney daaraan toe.

De 33-jarige aanvaller van DC United keert in januari terug naar Engeland, waar hij als speler-trainer bij het Derby County van manager Phillip Cocu aan de slag gaat.