Rooney doet boekje open over Mourinho: "Dat was echt het probleem"

Manchester United nam dinsdag afscheid van José Mourinho, die tweeënhalf jaar aan het roer stond bij de Engelse club. Wayne Rooney weet waarom.

“"Ik heb een jaar met hem samengewerkt en de verrassing die ik beleefde inzake Mourinho was zijn communicatie naar de spelers toe. Dat was niet zoals het zou kunnen zijn. Als je een speler niet opstelt, kan het voor de speler, soms ook qua mindset, helpen als de manager zegt: 'Ik stel je niet op om deze reden of vanwege dit gegeven'”", zegt de aanvaller van DC United bij BT Sports .



“"Het grote probleem met José was zijn communicatie met zijn spelers. Dat was echt het probleem. Ik weet dat spelers niet blij met hem waren”", aldus Rooney, die de vraag krijgt of Mourinho hem ooit uitleg gaf waarom de aanvaller zo weinig speeltijd kreeg. "Niet in detail", antwoordt de veteraan, die na United en wederom Everton afgelopen zomer terechtkwam in de Verenigde Staten.



“"Hij zei niet iets zoals: 'Je doet dit niet of je doet dat niet.' Dus je krijgt niets om handen om aan te werken, zodat je beter kan worden in bepaalde dingen. Ik wist dat Zlatan Ibrahimovic en van zijn grote aankopen was. Zlatan kwam en scoorde en misschien speelde ik wel niet op het niveau dat ik normaliter haalde. Ik wist zelf ook wel dat dat de reden moest zijn", besluit Rooney.