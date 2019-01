'Room wil meer speelminuten maken en overweegt vertrek bij PSV'

Eloy Room is bij PSV in het bezit van een aflopende verbintenis en hij zet niet zomaar zijn handtekening onder een nieuw contract.

De 29-jarige doelman wil eerst met de Eindhovenaren in gesprek over zijn toekomstperspectief, voordat hij eventueel bijtekent. De Telegraaf schrijft dinsdagochtend dat Room meer speelminuten wil maken in het eerste elftal.



Jeroen Zoet is momenteel de onbetwiste eerste doelman bij PSV. Hij leek afgelopen zomer te gaan vertrekken uit Eindhoven, maar bleef en ondertekende een nieuw contract tot medio 2021. Daarnaast heeft de koploper van de Eredivisie de beschikking over Lars Unnerstall, die afgelopen zomer werd overgenomen van VVV-Venlo en momenteel op huurbasis in het noorden van Limburg speelt.



Room is daardoor momenteel nog tweede doelman, maar daarin kan verandering komen als Unnerstall komende zomer aansluit in Eindhoven. De sluitpost werd anderhalf jaar geleden overgenomen van Vitesse, waar hij tot dan toe zijn gehele loopbaan, los van een halfjaar op huurbasis bij Go Ahead Eagles, onder contract had gestaan. PSV heeft een optie om het aflopende contract van Room met één seizoen te verlengen en moet voor 1 april een beslissing nemen over zijn nabije toekomst.