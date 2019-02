Rongier blijft PSG-sterren Verratti en Nkunku voor – de Ligue 1 Performance Index

De Nantes-speler bleef spelers als Marco Verratti en Christopher Nkunku voor om de beste score in de hele competitie te behalen.

Het is een gecompliceerde tijd geweest voor Nantes, met het treurige overlijden van Emiliano Sala, hun topscorer dit seizoen, samenvallend met een moeizame vorm waardoor ze in de Ligue 1 een aantal plekken op de ranglijst gedaald zijn.

Echter, op zondag wonnen ze de Derby d’Atlantique met 1-0 van Girondins de Bordeaux en daardoor staan ze tien punten boven de degradatiestreep.

Nicolas Pallois was de maker van het winnende doelpunt in de wedstrijd, door de bal met uitstekende volley in het begin van de tweede helft binnen te werken, maar het was Valentin Rongier die de ster was voor de thuisploeg.

De middenvelder speelde dusdanig goed dat hij deze week op de eerste plek eindigde in de Ligue 1 Opta Performance Index - een maatstaf van hoe goed elke speler in de competitie speelde, tot een score van maximaal 100.

Rongier, die de metronoom van hun middenveld was, raakte 62 keer de bal en won 16 tackles bovenop zijn assist bij het doelpunt, eindigde met een score van 94.9 - beter dan elke andere speler in de competitie.

De zege van Nantes zou zeker veel groter zijn geweest, ware het niet dat Benoît Costil veel reddingen maakte en zo sterk speelde dat hij deze week een tiende plek verdiende op de lijst.

Stade de Reims-aanvaller Rémi Oudin staat op de tweede plek. De ploeg uit de Champagne, vorig seizoen uit de Ligue 2 gepromoveerd, geniet een opmerkelijk seizoen onder leiding van David Guion, waar ze strijden om een plek die recht geeft op deelname aan Europees voetbal.

Die onwaarschijnlijke prestatie werd zondag kracht bijgezet met een schitterende 4-2 uitzege tegen Montpellier, waarin hun aanval in de schijnwerpers stond.

Oudin bleek hun gevierde man te zijn, nadat hij de gelijkmaker binnenwerkte na voorbereidend werd van januari-aankoop Arbër Zeneli, en de derde goal voor zijn ploeg nadat beide teams ondertussen hadden gescoord. Het was zijn achtste van het seizoen in de competitie.

De overwinning werd beklonken door Pablo Chavarría's terugkeer van een ernstige blessure aan zijn gezicht. Zijn slimme volley nadat hij van de bank kwam leverde hem deze week de achtste plek in het klassement op.

Montpellier was niet onvertegenwoordigd, waar Gaëtan Laborde de vijfde plaats wist te behalen dankzij zijn doelpunt in de tweede helft.

Het podium wordt compleet gemaakt door Christopher Nkunku van Paris Saint-Germain, wiens jacht op speeltijd onder Thomas Tuchel een boost kreeg na een goede wedstrijd tegen Nîmes op zaterdag.

Hij opende de score in het Parc des Princes met een mooi doelpunt. Zijn timing langs de aanval was perfect, hij ontsnapte aan de buitenspelval na een gelobde pass van Marco Verratti, waarna hij de bal controleerde bij zijn eerste balcontact en het doel trof met een halve volley bij zijn tweede balcontact.





Nkunku was vervolgens de aangever bij het derde doelpunt, gemaakt door Kylian Mbappé. Hij veroverde het balbezit op het middenveld, voordat hij de pijlsnelle aanvaller wegstuurde via een counter na een hoekschop van de bezoekers.

Hij eindigde op een score van 90.1 en kreeg in de top 10 gezelschap van Verratti, wiens gebruik van de bal na terugkomst van een blessure uitzonderlijk was.

De top 10 wordt deze week compleet gemaakt door Serhou Guirassy, die een belangrijk doelpunt maakte in een 1-0 thuiszege van Amiens op OGC Nice en zichzelf adem gaf in de degradatiestrijd, Rony Lopes, die eveneens een cruciale bijdrage leverde voor AS Monaco, en Strasbourg-vleugelverdediger Anthony Gonçalves, die zijn ploeg vrijdag aan de 1-1 hielp tegen Lille OSC.

Volgend weekend hoopt PSG Edinson Cavani weer terug te hebben voor een bezoek aan Caen, terwijl de strijd voor een plek in de top drie verder gaat als Olympique Lyonnais de gastheer is van Toulouse en Olympique Marseille en ÁS Saint-Étienne zondagavond de degens met elkaar kruisen.