Rondo oppert nieuw middenveld: "Clubspeler Van de Beek past niet in Oranje"

Het middenveld van Oranje blijft een populair onderwerp van gesprek in de voetbaltalkshows.

Aad de Mos pleit in Rondo voor Teun Koopmeiners, die volgens de analist perfect zou passen naast Frenkie de Jong. De Mos ziet het tegelijkertijd minder zitten in Donny van de Beek en Marten de Roon.

"Tegenstanders hebben laten zien dat we met Frenkie de Jong in de mandekking weinig oplossingen hebben. We moeten een tweede man gaan vinden die dat ook kan en misschien nog wel beter kan dan De Jong", aldus De Mos, die van mening is dat Van de Beek en De Roon in de opbouw niet de beste opties zijn. "Ik ben ervan overtuigd dat Koopmeiners al zo ver is. Ik hou in die posities, die de schakels zijn van het elftal, ook van een linkspoot en een rechtspoot."

Zondagavond tegen Wit-Rusland (1-2 winst) speelde Donny van de Beek naast De Jong, maar De Mos vindt dat allesbehalve ideaal. "Van de Beek past niet in het . Van de Beek is een clubspeler, die afhankelijk is van steekballetjes van Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Die steekballen hebben we in Oranje niet, dus hij loopt daar een beetje verloren rond." De Mos ziet wel een oplossing voor dat probleem. "Calvin Stengs, die kan 'steken', dat is ongelofelijk."

Ook Ruud Gullit mengt zich in de discussie over het Oranje-middenveld. "Mensen denken dat je bij een zwakke tegenstander met Van de Beek moet spelen. Nee, je moet tegen een goede tegenstander juist met hem spelen", aldus de oud-voetballer.

"Want die goede tegenstanders gaan ook 'voetballen'. Dan heeft Van de Beek die ruimte om tussen de linies te lopen, nu niet. Ze bleven daar achterin staan en je zag dat hij aan het zoeken was."