Ronaldo wijst naar 'cojones': "Ik weet zeker dat hij hetzelfde bedoelde als ik"

Diego Simeone werd dinsdagavond met zijn Atlético Madrid uitgeschakeld door Juventus en na afloop nam hij de schuld op zich.

won drie weken geleden in eigen huis met 2-0 van en Simeone vierde de openingstreffer van José María Giménez destijds door naar zijn 'cojones' te wijzen, een gebaar dat hem later een boete van 20.000 euro opleverde. Cristiano Ronaldo was woensdagavond met een hattrick de grote man in de return en hij imiteerde het gebaar van Simeone na de beslissende penalty die La Vecchia Signora uiteindelijk naar de kwartfinales zond.

"Ik weet zeker dat Cristiano dat gebaar maakte met dezelfde intentie als ik deed, voor zijn eigen mensen", reageerde Simeone na afloop van het met 3-0 verloren duel op een perspraatje. De trainer van los Colchoneroswees zichzelf aan als de schuldige voor de uitschakeling: "We hebben veel fouten gemaakt en daarmee bedoel ik mezelf, niet de spelers."



"Zij stonden tactisch beter en wonnen steeds de tweede bal, daarom hebben zij de wedstrijd gewonnen. Ik denk niet dat dit onze slechtste prestatie is geweest en ik heb ook geen gebrek aan karakter gezien. Ze hebben simpelweg beter gespeeld en daar moeten we hen mee feliciteren. Wij speelden beter richting de rust en creëerden toen een grote kans, maar het lukte ons niet om genoeg te doen in de tweede helft."



"We konden hen geen partij bieden. Ik denk dat Juve’s sterkste punt de manier waarop ze druk kunnen zetten is. Ze speelden op een vergelijkbare manier als wij deden in de eerste wedstrijden. We hadden het moeilijk en zij verdienden het om door te gaan naar de kwartfinales", sloot Simeone, die niet verbaasd was door het optreden van Ronaldo, af. "Cristiano is een van de beste spelers van de wereld en het is normaal dat hij speelde zoals hij deed."