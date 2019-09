Ronaldo voor tiende keer beste voetballer van Portugal

Cristiano Ronaldo heeft maandag voor de tiende keer in zijn carrière de award in ontvangst genomen voor beste speler van Portugal.

Op het voetbalgala in Lissabon werd de sterspeler van verkozen boven onder meer Bernardo Silva ( ), João Félix ( ), Bruno Fernandes (Sporting Clube de Portugal) en Rúben Neves ( ). Ronaldo heeft een succesvol jaar achter de rug, waarin hij de landstitel en de Italiaanse Super Cup veroverde met Juventus.

De 34-jarige topschutter won de prijs voor beste speler van zijn land voor het eerst in 2007. Sindsdien ging de award slechts twee keer naar een ander. In 2010 was Simão (Atlético) de gelukkig en vier jaar later mocht Pepe, Ronaldo's toenmalige teamgenoot bij , zich de beste van Portugal noemen.

Lees beneden verder

Cristiano Ronaldo produceerde in zijn debuutjaar in Italië 28 doelpunten in 41 officiële wedstrijden, waarvan 21 in 29 competitieduels. De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or had ook succes op internationaal niveau, want in juni won hij met Portugal de door in de finale het te verslaan.

Meer teams

Eerder deze week werd bekend dat Ronaldo genomineerd is voor de prijs voor The Best FIFA Men's Player, zoals de Ballon d'Or tegenwoordig wordt genoemd. De andere kanshebbers om dit jaar Luka Modric op te volgen zijn Lionel Messi en Virgil van Dijk.

Vorige week werd Ronaldo in de strijd om de titel UEFA's Player of the Year nog afgetroefd door Van Dijk.