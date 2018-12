"Ronaldo vertelde me in januari al dat hij voor Juventus wilde spelen"

Volgens zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes was Cristiano Ronaldo al een tijdje van plan om Real Madrid in te ruilen voor Juventus.

Ronaldo werd door Real afgelopen zomer voor 117 miljoen euro aan de Italiaanse kampioen verkocht. De Portugees kreeg een bijzonder gevoel bij Juventus nadat hij in de Champions League met een weergaloze omhaal tegen de ploeg scoorde en het thuispubliek hem een staande ovatie gaf.



"Hij vertelde me in januari al dat hij voor Juventus wilde spelen", aldus Mendes maandag bij de uitreiking van de Golden Boy Award van Tuttosport. "Cristiano is de beste speler aller tijden. De credits voor deze deal gaan naar Juve en Andrea Agnelli, die besloot om Cristiano aan te trekken. Juventus wilde hem hebben en kocht hem. Cristiano zei in januari al tegen mij dat hij voor Juventus wilde spelen, dat is de waarheid."



"Ik dacht dat het onmogelijk was. Maar ik zei tegen hem dat het een moeilijk verhaal zou worden, maar niet onmogelijk", vervolgt de belangenbehartiger van de 154-voudig international. "Ik heb toen de directeuren van Juventus ontmoet. De eerste ontmoeting was met Pavel Nedved en Fabio Paratici, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Real. Daarna heb ik de voorzitter ontmoet en vanaf dat moment kreeg ik het idee dat een deal mogelijk werd. De onderhandelingen hebben totaal een paar maanden in beslag genomen."