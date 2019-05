Ronaldo vermoeid: "Ik moet me ieder jaar bewijzen"

Cristiano Ronaldo vindt het soms moeilijk om aan zijn sterrenstatus te voldoen. De Portugees van Juventus ligt continu onder een vergrootglas.

"Ik geloof niet dat mensen denken dat ik een robot ben, maar ze zien me wel als iemand die nooit problemen of zorgen heeft en nooit somber kan zijn", begint Ronaldo in gesprek met La Repubblica. "Mensen koppelen succes en een zorgeloos leven aan geld. 'Hoe kan hij nou verdrietig zijn als hij miljonair is?' Je moet begrijpen dat niet iedereen hetzelfde is."



Ronaldo begrijpt sommige gedachtes van de fans wel. "Ik weet dat men erop staat te wachten dat ik een strafschop mis of faal in een belangrijke wedstrijd. Maar dat hoort bij het leven en ik moet daar op voorbereid zijn. En ik ben daar ook al jaren op voorbereid", aldus de 34-jarige vedette.



"Ik zal niet ontkennen dat ik me soms zorgen maak en dat ik er moe van wordt, want het lijkt wel alsof ik mezelf ieder jaar moet bewijzen. Dat is moeilijk." Ronaldo scoorde in zijn eerste jaar in Italië tot nu toe 21 keer in de . "Je moet ook niet vergeten dat je je moet bewijzen richting anderen, niet alleen naar jezelf."