"Ronaldo trekt honderdduizenden mensen aan!" - Trump bemoeit zich met salariskwestie van vrouwen

In de Verenigde Staten is het salarisverschil tussen mannen en vrouwen het onderwerp van gesprek. President Donald Trump laat zich er ook over uit.

In maart van dit jaar startten 28 speelsters van het Amerikaanse nationale team een rechtszaak tegen US Soccer, vanwege vermeende discriminatie wat betreft salarissen en vergoedingen. Speelsters als Alex Morgan, Megan Rapinoe, Carli Lloyd en Beckey Sauerbrunn namen daarbij het voortouw. Zij stellen dat US Soccer 'discriminatie blijft uitoefenen op basis van geslacht'.



Deze week gebruikte een delegatie van de Verenigde Naties het salaris van Lionel Messi om aan te tonen hoe groot het verschil is tussen de salarissen van mannen en vrouwen. De ster van verdient jaarlijks zo'n 73 miljoen euro met zijn salaris, bonussen en commerciële deals. Dat is bijna het dubbele van alle jaarsalarissen van alle 1.693 speelsters uit de zeven hoogste divisies van de VS.



Trump werd gevraagd om ook zijn mening over de kwestie te geven. "Ik kijk graag naar vrouwenvoetbal, ze zijn erg getalenteerd", begon de president volgens de Amerikaanse krant The Hill. "Ik denk dat het voor een groot deel met economie heeft te maken. Wie de meeste toeschouwers trekt, daar komt het meeste geld binnen."



"Ik weet dat bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo en andere sterren veel geld verdienen, maar zij trekken ook de aandacht van honderdduizenden mensen. Maar ik neem er verder geen standpunt over in", aldus Trump. "Daarvoor zou ik er eerst grondiger naar moeten kijken."



Alex Morgen liet voor aanvang van het WK weten dat zij niet naar de traditionele huldiging in het Witte Huis wil gaan als de Amerikaanse vrouwen wereldkampioen worden. De ploeg speelt vrijdagavond in de kwartfinales tegen Frankrijk en de winnaar staat in de halve finales tegenover Noorwegen of Engeland.