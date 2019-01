Ronaldo spreekt 'obsessie' tegen: "Natuurlijk, ik verberg het niet"

Cristiano Ronaldo verzekert dat hij niet in zak en as zit als een individuele prijs aan zijn neus voorbij gaat, zoals in december met de Ballon d'Or.

De 33-jarige Portugees zag de prestigieuze award aan zijn neus voorbij gaan, omdat oud-teamgenoot Luka Modric de meeste stemmen kreeg. Ronaldo eindigde bij de verkiezing van France Football op de tweede plaats.



"Ik ben verre van geobsedeerd door individuele prijzen. Het belangrijkste is hard werken voor het collectief en titels winnen met de ploeg", zegt Ronaldo in een interview met Record "Het is altijd mijn doel om het optimale te brengen en het team te helpen. Natuurlijk, ik verberg niet dat ik van winnen houd. Maar het is niet het einde van de wereld als het niet gebeurt."



Ronaldo liet de laatste wedstrijden van de nationale ploeg van Portugal in 2018 aan zich voorbij gaan. "In 2019 ben ik weer van plan om me beschikbaar te stellen voor de technische staf", vertelt de vedette, die met Portugal nog wel acteerde op het WK in Rusland. "Het was afgesproken dat ik in de eerste helft van dit seizoen niet aanwezig zou zijn."



De veteraan voert onder meer zijn transfer van Real Madrid naar Juventus als reden op. "Ik ben 33 jaar oud en ben net naar een ander land verhuisd. Andere werkmethodes, andere ploeggenoten, andere professionele, maar ook persoonlijke routines uitvinden... Dit (afmelden voor Portugal, red.) was echt de beste optie voor mij", besluit Ronaldo.