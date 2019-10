Ronaldo: "Records komen vanzelf, ze zijn op zoek naar mij!"

Portugal ging maandag met 2-1 onderuit tegen Oekraïne, maar voor Cristiano Ronaldo was het persoonlijk een bijzondere avond.

De sterspeler van en de Portugese nationale ploeg maakte in Kiev namelijk het 700ste doelpunt uit zijn profcarrière. Ronaldo mocht na 72 minuten aanleggen voor een strafschop, na een handsbal in het strafschopgebied. De 34-jarige vedette kon daarmee niet voorkomen dat Portugal voor het eerst sinds het WK een wedstrijd verloor.

"Niet iedereen kan dit aantal halen", zei Ronaldo na afloop over zijn nieuwe mijlpaal. "Ik bedank al mijn teamgenoten, collega's en coaches die me hebben geholpen om de speler te worden die ik nu ben. Ik ben teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen, maar ik ben trots op het team."

Ronaldo is de tel kwijtgeraakt als het gaat om zijn eigen statistieken gaat. "Hoeveel records ik nu heb? Ik weet het niet. Ik moet genieten van dit moment iedereen die me heeft geholpen om dit te bereiken. De vorige keer dat ik in dit stadion speelde, won ik de . Vandaag speelden we goed, maar we konden niet winnen."

"Records komen vanzelf. Ik ben er niet naar op zoek, zij zijn op zoek naar mij!" besloot Ronaldo, die er 973 wedstrijden over deed om tot 700 treffers te komen. De routinier scoorde 95 keer voor Portugal, meer dan twee keer zoveel als de nummer twee op de topscorerslijst aller tijden van het land (Pauleta, 47 goals).

In ruim een jaar heeft Cristiano Ronaldo inmiddels 32 keer het net gevonden bij Juventus. Het grootste deel van zijn doelpunten produceerde hij bij (450 stuks) en de rest bij (118) en Sporting Clube de Portugal (vijf).