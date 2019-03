Ronaldo moet vrezen voor straf na onderzoek van de UEFA

De UEFA is een onderzoek gestart naar Cristiano Ronaldo, zo maakt de Europese voetbalbond via de officiële kanalen bekend.

De Portugese aanvaller van moet vrezen voor een straf na het zogenaamde 'cojones-gebaar' na het met 3-0 gewonnen duel met , waarin hij goed was voor drie doelpunten en la Vecchia Signora zo naar de kwartfinales van de schoot.

Indien de UEFA besluit om Ronaldo een schorsing op te leggen, moet hij in ieder geval de heenwedstrijd van het tweeluik met in de kwartfinale van de Champions League aan zich voorbij laten gaan. Op 10 april ontvangen de Amsterdammers Juventus eerst in de Johan Cruijff ArenA, waarna een week later de return in Turijn op het programma staat. De UEFA onderzoekt of Ronaldo zich schuldig heeft gemaakt aan 'ontoelaatbaar gedrag'.



Met het bewuste gebaar imiteerde Ronaldo Diego Simeone, die tijdens de heenwedstrijd (die Atlético met 2-0 won) in het Wanda Metropolitano op een dergelijke manier de openingstreffer van José María Giménez vierde. De oefenmeester van Atlético kreeg vervolgens een boete van 20.000 euro opgelegd van de UEFA. De Europese voetbalbond bepaalt op donderdag 21 maart welke straf Ronaldo krijgt opgelegd.



Pavel Nedved, directeur van Juventus, zei na de loting in gesprek met Sky Italia dat hij geen schorsing voor Ronaldo verwachtte. "Ik vrees niet voor een schorsing voor Ronaldo. Het was een gebaar dat op het veld werd gemaakt en op het veld zal blijven. Hij reageerde gewoon op alle hoon die hij over zich heen kreeg in Madrid en door de uitsupporters in ons eigen stadion", stelde de Tsjech. Ook trainer Massimiliano Allegri vreesde niet voor een uitsluiting van zijn sterspeler in de Champions League.