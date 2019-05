Ronaldo: "Mensen zeggen op straat dat ik terug moet naar Real Madrid"

Cristiano Ronaldo beweert dat supporters van Real Madrid hem regelmatig vragen om terug te komen naar de Spaanse hoofdstad.

In gesprek met El País zegt de Portugees dat hij in Madrid nog steeds geliefd is onder de fans. "Ze weten dat ik veel aan de club heb gegeven. Mensen spreken me aan op straat en zeggen dat ik terug moet keren naar Real. Ze zeggen: dit huis is van jou! Dat hoor ik erg graag."



Cristiano Ronaldo maakte in negen jaar bij maar liefst 450 goals in 438 officiële wedstrijden. Afgelopen zomer koos hij voor een nieuw avontuur bij . Daar staat de teller inmiddels op 28 treffers in 41 wedstrijden. Vrijdagavond voorkwam de routinier in de slotfase dat Juve op eigen terrein van stadsrivaal verloor (1-1).



Ondanks de complimenten krijgt de 34-jarige Ronaldo ook wel eens kritiek te horen. "Mensen hebben altijd hun mening klaar. Ze zeggen dan: het zit erop voor hem, hij is 33, 34, 35... Hij moet stoppen. Maar ik wil iedereen verrassen. Ze zien me als iemand die nooit problemen heeft, dat ik me nooit slecht mag voelen omdat ik geld heb. Ze denken dat geld alle problemen wegneemt."