Ronaldo maakt afweging: "Misschien wel de belangrijkste prijs in mijn loopbaan"

Cristiano Ronaldo ziet het gewonnen Europese kampioenschap met Portugal als de belangrijkste prijs uit zijn loopbaan.

De aanvaller, die het toernooi in 2016 won met zijn land, vertelde dat maandag op een voor hem belegde ceremonie in Madrid, waar de superster van de Spaanse krant Marca een onderscheiding voor zijn carrière uitgereikt kreeg.

"Elke trofee is belangrijk, maar misschien is het EK de belangrijkste in mijn carrière", vertelde Ronaldo, winnaar van de Marca Leyenda -award, in een vragensessie met aanwezige kinderen. "Er is iets speciaals aan", aldus de Portugees.

"Ik denk dat het de meest speciale prijs is die ik heb gewonnen in mijn carrière. Het is niet hetzelfde als prijzen winnen met je club: de emoties zijn sterker, dus het is veel specialer om iets te winnen met je land."

Een van de kinderen vertelde aan Ronaldo dat hij verdrietig was toen de 33-jarige aanvaller vorig jaar verliet. "Ik ook", aldus de goalgetter van .

"Ik kom veel naar Madrid. Het is een stad die een grote impact op me heeft gehad, niet alleen op gebied van voetbal, maar ook op persoonlijk niveau. Ik heb sportscholen, mijn hotel is bijna af, de haarkliniek. Het is duidelijk dat Real Madrid een club is die een grote impact op mijn leven heeft gehad."

Ronaldo voelt zich desondanks gelukkig bij Juventus. "Het belangrijkste is dat mijn carrière na mijn vertrek uit Madrid goed blijft verlopen", zegt de Portugees.

"Het is niet gemakkelijk om Madrid te verlaten zoals ik deed, na negen jaar, op 33-jarige leeftijd. Vorig seizoen was echt een goed jaar voor mij omdat ik de , de Supercoppa en de met Portugal won. Het is een van de beste seizoenen die ik heb gehad, zowel individueel als collectief."