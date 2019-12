'Ronaldo laat Ballon d'Or-gala schieten om binnenlandse prijs op te halen'

De bijna gehele Europese voetbaltop reist maandag af naar Parijs, waar vanavond de uitreiking van de Ballon d'Or op het programma staat.

Cristiano Ronaldo zal naar alle waarschijnlijkheid echter geen acte de présence geven in het Théâtre du Châtelet, zo weet Sport Mediaset te melden.

De sterspeler van eindigt volgens verschillende berichten op de vierde plek bij de uitverkiezing, achter Lionel Messi, Virgil van Dijk en Mohamed Salah. Ronaldo zou er daarom de voorkeur aan geven om in Italië te blijven, waar hij wel een prijs op kan halen.

De aanvaller is volgens berichten uit de Italiaanse pers namelijk wel van de partij op het Gran Galà del Calcio van spelersvakbond AIC. Hier mag hij de trofee voor beste speler in de van vorig seizoen in ontvangst nemen.

Ronaldo werd in de afgelopen voetbaljaargang met La Vecchia Signora landskampioen en hij maakte 21 doelpunten in zijn eerste seizoen op Italiaanse bodem.

Als de Portugees inderdaad vierde wordt in de Ballon d'Or-uitslag, is het overigens de eerste keer in acht jaar tijd dat hij buiten het podium valt. De nu 34-jarige Ronaldo eindigde in de afgelopen acht jaar zelfs elke keer bij de eerste twee en mocht de Gouden Bal in totaal vijf keer mee naar huis nemen.