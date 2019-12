Ronaldo kopt raak op 2,56 meter hoogte: "Het leek hier wel de NBA"

Cristiano Ronaldo maakte woensdagavond op indrukwekkende wijze het winnende doelpunt namens Juventus tegen Sampdoria (1-2).

Zijn kopgoal op aangeven van Alex Sandro in de slotfase van de eerste helft ging de wereld over. Kenners rekenden uit dat de Portugese aanvaller een sprong van 71 centimeter maakte en op hoogte van 2,56 meter de bal tegen de touwen knikte.

Na afloop wilde Ronaldo niet al te veel aandacht schenken aan de manier waarop hij scoorde. "Ik wist niets van die data", reageerde hij tegenover Sky Italia "Ik ben blij met het resultaat en dat ik daar mijn steentje aan heb bij kunnen dragen.'

Trainer Maurizio Sarri wilde wel even stilstaan bij de goal van de aanvaller. "Hij leek eindeloos lang in de lucht te hangen. Het was een wonderschoon doelpunt, net zoals de goal van Dybala", reageerde de trainer.

-trainer Claudio Ranieri keek met verbazing naar de goals van Dybala en Ronaldo. "Als een tegenstander twee van zulke doelpunten maakt, kun je ze alleen maar de hand geven. Deze wedstrijd was het kopen van een kaartje wel waard voor de fans, lijkt me."

"Wat Ronaldo deed... het leek wel alsof we hier in de NBA waren. Hoe lang hing hij in de lucht? Anderhalf uur? Daar kun je echt niets van zeggen, alleen maar 'gefeliciteerd'. Ik vond ons best goed spelen, maar dit waren meesterlijke tegendoelpunten."

Het is niet voor het eerst dat Ronaldo indruk maakt met een kopgoal door hoog te springen. In de halve finale van het EK in 2016 scoorde hij tegen Wales met het hoofd. Hij kwam toen 80 centimeter van de grond tot een hoogte van 2,65 meter. Hij bleef in totaal 0,7 seconden in de lucht hangen, zo werd destijds berekend. "Je kunt niet verdedigen tegen een sprong van die hoogte", reageerde Chris Coleman, toenmalig bondscoach van Wales.