"Ronaldo kocht 15 mobieltjes en verdeelde ze over de werknemers van Real"

Kaká bewaart warme herinneringen aan zijn samenwerking met Cristiano Ronaldo bij Real Madrid.

Beide spelers kwamen in 2009 naar de Koninklijke en stonden uiteindelijk vier jaar samen op het veld. Wat Kaká echter ook bij is gebleven, is het gedrag van de Portugees buiten de lijnen.

"Cristiano is een fantastische jongen. Hij is enorm attent richting iedereen", vertelt de inmiddels gestopte aanvallende middenvelder in een interview met het Braziliaanse SporTV . "In de kleedkamer wisten we allemaal hoe hij is en daar maakten we grapjes over: hij heeft zijn eigen stijl en is ijdel. Maar toen we in de voorbereiding naar Los Angeles gingen, vroeg hij iemand om vijftien mobiele telefoons te kopen en ze te verdelen over de werknemers van de club. Hij liet met zijn gedrag zien wat zijn karakter is."



Ronaldo heeft Kaká ook persoonlijk geholpen. "Als ik interviews moest geven, hielp hij me daarbij. Ik heb altijd een goede relatie gehad met alle spelers van Real Madrid." Over het geheel had Kaká het echter moeilijk om in Spanje de topvorm te halen die hij in de jaren daarvoor liet zien bij AC Milan. "Ik was ervan overtuigd dat het een groot succes zou worden. Ik heb er alles voor gedaan." In 2014 vertrok hij en zijn afscheid had een duidelijke aanleiding, zo maakt Kaká bekend.



"In het seizoen 2013/14, toen Carlo Ancelotti werd aangesteld, kwam voorzitter Florentino Pérez naar me toe. Hij wilde de selectie vernieuwen en Ancelotti was daar heel duidelijk over tegen mij. Hij zei: 'De voorzitter heeft me gevraagd om deze strategie te gaan hanteren.' Ik reageerde: 'Meneer, ik moet aan spelen toekomen omdat ik naar het WK 2014 wil.' Een vertrek was de beste optie." De Ballon d'Or-winnaar van 2007 speelde vervolgens weer voor Milan, Orlando City en op huurbasis voor São Paulo.