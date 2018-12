Ronaldo klaar voor 'mooiste deel' van Champions League

De Portugese spits is optimistisch over de kansen van zijn ploeg nu alle clubs bekend zijn die de knock-outfase van de Champions League mogen spelen.

Juventus leed woensdag een onverwachte nederlaag tegen Young Boys (2-1), maar mag zich door de miskleun van Manchester United tegen Valencia toch groepswinnaar noemen. Zodoende loot de Italiaanse kampioen tegen een nummer twee uit een andere poule en Cristiano Ronaldo kijkt uit naar het 'mooiste deel' van de Champions League.

Juve deed het enigszins rustig aan omdat het al gekwalificeerd was en liet zich verrassen door Guillaume Hoarau, die tweemaal scoorde en Juventus zo de eerste nederlaag van het seizoen toebracht. Ronaldo, winnaar van de laatste drie edities, maakt zich echter geen zorgen over het verdere verloop van het toernooi.

"Nu breekt het mooiste gedeelte van de Champions League aan en ik heb er vertrouwen in dat we er volledig klaar voor zijn", benadrukt de 33-jarige superster, die tegen Young Boys niet verder kwam dan een schot op de paal. "Ik ben rustig omdat ik de potentie van dit team ken en mijn eigen potentieel." In de persconferentie vervolgt hij zijn relaas als volgt: "Ik had wat goals kunnen maken, maar dit is voetbal. We moeten ons blijven focussen op de volgende wedstrijden." Keuze van de redactie Virgil van Dijk: De kolos van Liverpool die Mourinho graag zou willen hebben

Hoarau scoorde na een half uur vanaf de penaltystip en 22 minuten voor tijd verdubbelde hij de Zwitserse marge. Paulo Dybala deed nog wel iets terug, maar kon de eerste nederlaag niet meer afwenden. "We wisten dat het een lastig duel zou worden", vult Juve-middenvelder Emre Can aan. "We hadden kansen in de eerste helft en lieten na te scoren. Dat is de belangrijkste les voor nu, maar we zijn blij dat we door zijn als groepswinnaar. Dat wilden we bereiken en nu zullen we wel zien wat ons in het vervolg wacht."