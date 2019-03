Ronaldo: "Juventus heeft mij voor dit soort magische avonden gehaald"

Na eerdere CL-stunts van Ajax en Manchester United was het dinsdag de beurt aan Juventus en man van de avond Cristiano Ronaldo kon zijn geluk niet op.

ging drie weken geleden in Spanje met 2-0 onderuit tegen en had dinsdagavond een klein wonder nodig om door te stoten naar de kwartfinales van de . Dat wonder kwam geschiedde uiteindelijk via Ronaldo, die de gehele productie voor zijn rekening nam in de uiteindelijk met 3-0 gewonnen wedstrijd in Turijn en na afloop zijn trots niet onder stoelen of banken stak.

"Het moest een speciale avond worden en dat werd het ook. Dan heb ik het niet alleen over de doelpunten, maar ook over het team en hun geweldige instelling. Dit is de mentaliteit die nodig is in de Champions League en we zitten op het juiste spoor", reageerde hij bij Sky Italia. Voor La Vecchia Signora was het de eerste keer dat een dergelijke achterstand werd weggepoetst in de knock-outfase van het miljardenbal.



"Dit is de reden dat Juventus mij binnen gehaald heeft, om te helpen op dit soort magische avonden. Atlético is een enorm moeilijk team om tegen te spelen, maar wij zijn ook sterk en we hebben bewezen dat we het verdienden om door te gaan. Het is nu nog te vroeg om het over een eventuele finale te hebben, we moeten het stapje voor stapje bekijken."



Ronaldo kreeg bijval van ploeggenoot Leonardo Bonucci: "Dit is een geweldige avond voor heel Juventus. Er is veel gezegd, zowel na de vorige wedstrijd als gedurende de afgelopen paar dagen, maar Juve antwoordt altijd op het veld. We hebben vier kansen gekregen en er drie benut. Dat deden zij in de eerste wedstrijd ook, ze hadden twee kansen en scoorden twee keer. Wij hebben onze cojonesgebruikt tijdens deze wedstrijd. Atleti miste een aantal spelers, maar dat was bij ons ook het geval. Leonardo Spinazzola speelde geweldig in een geweldige atmosfeer. Het stadion was vanavond echt onze twaalfde man."