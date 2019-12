Ronaldo: "Ik kom ze liever pas in finale van Champions League tegen"

Juventus gaat als winnaar van Groep D naar de achtste finale van de Champions League.

In de loting kan het aan gekoppeld worden, daar de Koninklijke op de tweede plaats in Groep A eindigde. Cristiano Ronaldo hoopt echter dat een weerzien met Real nog even uitgesteld kan worden, het liefst tot de finale van het miljardenbal op 30 mei in Istanbul.

"Real heeft een buitengewoon goed elftal, maar als je het mij vraagt zou ik ze liever pas later in het toernooi tegenkomen", vertelt Ronaldo aan Sky Italia na de 0-2 overwinning van op .

"Als je me nu zou vertellen dat ik pas in de finale tegenover Real sta, dan zou ik dat aanbod gelijk accepteren." Ronaldo weet maandag of hij al dan niet zijn oude werkgever treft in de volgende ronde, want dan is namelijk de loting voor de achtste finale.

Ronaldo, verantwoordelijk voor de openingstreffer tegen Leverkusen, kijkt terug op een geslaagde avond op Duitse bodem. Zijn collega's Paulo Dybala en Gonzalo Higuaín krijgen complimenten voor hun aandeel in de zege in Europees verband. "Er is zeker een klik met die twee, ik speel graag met ze samen", aldus de Portugese aanvaller.

Lees beneden verder

"We hebben veel plezier op het veld, maar de trainer (Maurizio Sarri, red.) neemt uiteindelijk de beslissingen." Ronaldo verwijst daarmee naar Dybala, die niet altijd een basisplaats heeft maar als invaller tegen Leverkusen twee assists verzorgde.

Volgens Ronaldo zijn de blessureproblemen inmiddels verleden tijd. "Ik voel me goed, de fysieke ongemakken zijn voorbij. Ik heb vier weken lang pijn gevoeld, maar dat is nu gelukkig over", zo stelt de opgeluchte routinier, die tevreden terugkijkt op het optreden tegen het elftal van trainer Peter Bosz.

"In de tweede helft hebben we erg goed gespeeld, we zijn bovenaan de groep geëindigd en voor mij persoonlijk gaan de dingen er ook steeds beter uitzien. Ik heb meer vertrouwen en wil op dezelfde manier doorgaan de komende tijd."