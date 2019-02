Ronaldo: "Ik kijk meer voetbal dan ooit"

Ronaldo kijkt uit naar de kraker van woensdagavond tussen Real Madrid en Barcelona. De Braziliaan heeft een verleden bij beide clubs.

Ronaldo durft geen voorspelling te doen over wie van de twee de finale van de Copa del Rey haalt. "De Clásico is altijd een mysterieuze wedstrijd. De vorm van beide clubs zal niet van invloed zijn. In dit soort duels gaat iedereen tot het uiterste om per se te winnen", verzekert Ronaldo.



Real Madrid zegevierde zondagavond met 1-2 over Levante, maar sindsdien ging het vooral over Gareth Bale en het feit dat hij zijn winnende goal niet met zijn teamgenoten wilde vieren. Zo schudde hij Lucas Vázquez van zich af en stond zijn gezicht op onweer. "Ik heb het gezien. Ik kijk meer voetbal dan ooit. Maar ik heb belangrijkere dingen aan mijn hoofd", benadrukte de tegenwoordig voorzitter van Real Valladolid.



"Bij elke club en in elke selectie gebeuren er heel veel dingen", verzekerde Ronaldo in gesprek met diverse Spaanse media. "Ik weet niet wat er precies met Bale is gebeurd. En ik weet ook niet wat er is gebeurd of gezegd tussen hen. Ik weet alleen dat het een probleem voor Real Madrid is en ik ben ervan overtuigd dat ze het zullen oplossen." Santiago Solari weigerde daags voor de Clásico dieper in te gaan op de situatie en wilde ook niet aangeven of hij een gesprek met de Welshman had gevoerd. "Dat is allemaal vertrouwelijk", verzekerde de oefenmeester van de Koninklijke .



Landgenoot Marcelo is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden bij Real Madrid, de club waar de Braziliaan sinds 2007 voor speelt. "Een geweldige voetballer", benadrukte Ronaldo. "Een embleem van de club. Nu is hij bezig aan een andere periode, maar het lijdt geen twijfel dat hij belangrijk is voor Real Madrid." Ronaldo is niet verbaasd over de goede wedstrijden van een andere landgenoot, Vinicius Junior. "Een zeer waardevol talent. Konden alle goede voetballers, ongeacht hun leeftijd, elke week maar spelen."