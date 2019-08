Ronaldo: "Ik ben nog nooit met hem uit eten geweest, maar waarom niet?"

Cristiano Ronaldo benadrukt dat hij absoluut niets tegen Lionel Messi heeft.

De twee wereldsterren worden al jarenlang met elkaar vergeleken, waarbij voetbalfans bakkeleien over de vraag welke aanvaller de beste speler ter wereld is. De 34-jarige Portugees geniet van de gezonde rivaliteit, zo geeft hij aan in gesprek met TVI .

"Ik heb bewondering voor de carrière die hij tot nu toe heeft gehad. Daarbij heeft hij ook aangegeven dat hij baalde van mijn vertrek uit LaLiga, want hij kan de rivaliteit tussen ons twee ook waarderen", aldus Ronaldo over Messi.

"Het is een goede rivaliteit in de voetballerij, maar in vergelijking met andere sporten is het niet uitzonderlijk. Michael Jordan had rivalen in het basketbal, Ayrton Senna en Alain Prost waren opponenten in de Formule 1..."

"De enige overeenkomst tussen al deze bekende clashes is dat de rivaliteit gezond van aard is. Messi maakt mij een betere speler en vice versa", stelt de aanvaller van , die aangeeft dat een etentje tussen de twee zeker mogelijk is.



"Ik heb een uitstekende professionele relatie met Messi, want we maken dezelfde momenten al vijftien jaar lang mee", doelt Ronaldo onder meer op de vijf Ballons d'Or die beide aanvallers in hun prijzenkast hebben staan.

Ronaldo staat open voor een etentje met de Argentijn. "Ik ben nog nooit het hem uit eten geweest, maar waarom niet? Ik heb daar geen problemen mee als dat in de toekomst gebeurt", besluit Ronaldo.