Ronaldo hint naar mogelijk afscheid: "Misschien stop ik volgend jaar wel"

De Portugese aanvaller weet niet wanneer hij stopt als prof, maar geeft aan dat een afscheid in 2020 een optie voor hem is.

Cristiano Ronaldo blijft onduidelijk over het moment waarop hij zijn carrière afsluit en het zou volgens hem volgend jaar al kunnen, terwijl hij ook overweegt door te gaan tot zijn veertigste.

De 34-jarige superster van presteerde ook afgelopen seizoen weer uitstekend met 28 goals in 43 wedstrijden. Hij hielp zijn ploeg aan de Italiaanse landstitel en hoort nog altijd tot de wereldtop.

De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or weet niet wanneer het moment van afscheid komt, maar laat in gesprek met het Portugese medium TVI voorzichtig doorschemeren dat het einde wellicht dichterbij is dan zijn fans hopen.

"Ik denk er niet over na. Misschien stop ik volgend jaar wel... maar ik kan ook doorgaan tot ik 40 of 41 ben. Ik weet het niet. Ik zeg altijd dat ik geniet van het moment. Het is een geweldige gift en ik moet ervan blijven genieten."

Naast diverse individuele onderscheidingen won Ronaldo al vijfmaal de , driemaal de Premier League, twee Spaanse landstitels en was hij met zijn nieuwe club Juventus dus al eens de beste in de .

Ronaldo wil geschiedenis schrijven en kickt nog altijd op het breken van records. "Is er ergens een voetballer die meer records op zijn naam heeft dan ik? Volgens mij niet."

Zijn teamgenoot Sami Khedira vergelijkt de status van Ronaldo met andere topsporters, terwijl hij ook vol lof is over de teruggekeerde doelman Gianluigi Buffon.

"Ronaldo is een voorbeeld voor alle sporters, zoals LeBron James dat is in het basketbal of Tom Brady in American football", wordt Khedira geciteerd door Kicker.

Lees beneden verder

"En dan Buffon. Als de jongens Gigi op zijn 41e nog drie kwartier met gewichten bezig zien, snappen ze hoeveel hij om de sport geeft en willen ze dat ook. Oudere spelers zijn een geweldige motivatie voor de jongeren."

De Serie A begint later dan de andere Europese topcompetities, dus we moeten nog even wachten voor we Juventus weer in actie zien. Zaterdag begint men met een uitwedstrijd tegen .

La Vecchia Signora heeft verder een zware competitiestart met daarna een uitwedstrijd tegen en een thuisduel tegen titelconcurrent in speelronde 3.