Ronaldo heeft duidelijke voorkeur: "Het liefst speel ik alleen die duels"

Cristiano Ronaldo wordt gedreven door 'grote' wedstrijden, zo vertrouwt de ster van Juventus toe aan France Football.

De aanvaller zegt het best te presteren onder druk en zou het liefst alleen maar ingezet worden in belangrijke duels. "Als het aan mij lag, dan zou ik alleen bepaalde belangrijke wedstrijden spelen", zegt de Portugees international.



"Dat zijn de duels in de en die met het nationale elftal. Bij dat soort wedstrijden komt alles samen: er staat wat op het spel, in een moeilijke omgeving en er staat druk op." Ronaldo benadrukt dat hij ook in de minder 'grote' wedstrijden altijd alles geeft. "Je moet professioneel zijn en elke dag presteren, om je familie te eren en de club die je representeert, degene die je betaalt. Voor het overige hecht ik weinig waarde aan de reacties die ik krijg van het publiek."



Ronaldo staat inmiddels op 701 officiële doelpunten. "Meer dan zevenhonderd goals, dat is een indrukwekkend aantal dat me trots maakt. Er zijn maar weinig spelers die dat bereikt hebben." Over zijn mooiste doelpunt hoeft de goalgetter niet lang na te denken. "Als ik zou moeten kiezen, dan zou ik zeggen de omhaal tegen (in april 2018 in dienst van , red.), omdat het het doelpunt is dat ik al jaren wilde maken. Het was spectaculair, een doelpunt dat lang herinnerd zal worden."