Ronaldo gepikeerd: "Ik heb vijf Champions League's, Atlético nul"

Cristiano Ronaldo keerde woensdag voor even weer terug in Madrid, maar hij zal wat anders verwacht hebben van zijn rentree in de Spaanse hoofdstad.

Juventus verloor de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League met 2-0 van Atlético Madrid en zit zodoende flink in de problemen. Op een vrije trap in de openingsfase van het duel na slaagde de sterspeler er bovendien niet in om voor gevaar te zorgen en hij kreeg het op slag van rust aan de stok met de supporters van los Colchoneros.

Ronaldo was vanaf het begin van de wedstrijd het slachtoffer van spreekkoren als 'Cristiano, verkrachter', 'Cristiano, betaal je belasting' en 'Cristiano, ga dood' en reageerde op slag van rust door vijf vingers op te steken richting het publiek in het Wanda Metropolitano. Daarmee verwees hij naar de vijf Champions League'ss die hij heeft gewonnen, waarvan twee met Real Madrid ten koste van de buurman in de finale.



In de mixed zone na afloop van het treffen kwam Ronaldo bovendien terug op dat incident, door in het voorbijlopen richting de camera’s te roepen. "Ik heb vijf Champions League's gewonnen, Atlético nul", zei hij. De Portugees werd na het treffen in het Wanda Metropolitano wel in bescherming genomen door trainer Massimiliano Allegri, die vond dat zijn sterspeler goed heeft gespeeld.



"Ronaldo speelde een goede wedstrijd. Hij heeft er altijd vertrouwen in als hij dit soort wedstrijden moet spelen, hij was niet slecht. We hebben de plank in de tweede helft als team volledig misgeslagen. Deze wedstrijd gaat van pas komen in de voorbereiding op de return", liet hij optekenen door verslaggevers. Juventus en Atlético treffen elkaar op dinsdag 12 maart voor de terugwedstrijd in Turijn.