Ronaldo geïmponeerd door Oranje: "Dat maakt hun team alleen maar sterker"

Oranje staat zondagavond in de finale van de Nations League tegenover Portugal. Bij de opponent zullen alle ogen gericht zijn op Cristiano Ronaldo.

De sterspeler schoot zijn land met drie doelpunten hoogstpersoonlijk naar de eindstrijd ten koste van Zwitserland. De 34-jarige aanvaller vertelt op de website van de UEFA dat hij onder de indruk is van het .



"Oranje is een uitstekend team, ze spelen de laatste tijd heel aardig. Ik heb ze in de afgelopen wedstrijden aan het werk gezien en ze hebben een goede selectie met geweldige spelers, zowel jonge als ervaren jongens. Dat maakt hun team alleen maar sterker. We weten allemaal dat het een behoorlijk moeilijke tegenstander zal zijn, maar dat zullen wij net zo goed zijn voor Nederland. Zo gaat het nu eenmaal in finales", stelt Ronaldo. Portugal was in de halve finale met 3-1 te sterk voor Zwitserland, terwijl Oranje na verlenging met dezelfde cijfers van Engeland won.



Dat Ronaldo na een lang seizoen nog in een uitstekende vorm verkeert, heeft naar eigen zeggen alles te maken met zijn arbeidsethos. "Ik voel me nog heel goed, ondanks dat ik 34 ben. Het belangrijkste is dat je gemotiveerd en gelukkig bent. Ik heb het gevoel dat ik nog heel veel te geven heb als speler", vervolgt de aanvaller van . "Ik voel het nog steeds als een enorme eer om het shirt van Portugal te dragen. Het geeft een ander gevoel dan voor je club spelen. Het is ons land: mijn vrienden en familie zijn Portugees en ik ben hier opgegroeid."



"Natuurlijk is het nog specialer om voor prijzen te mogen spelen, dat heb ik eerder mogen beleven tijdens de EK's van 2004 en 2016. We zijn positief, want we spelen in eigen huis en ik hoop dat het stadion geweldig zal zijn. In dat geval kunnen we de energie overnemen en dat omzetten in vertrouwen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we dit toernooi winnen", besluit Ronaldo. Portugal en Oranje zullen zondagavond om 20.45 uur aftrappen in het Estádio do Dragão in Porto.