'Ronaldo geeft groen licht voor komst van 'erfgenaam' van 120 miljoen'

João Félix wordt momenteel begeerd door de gehele Europese top en de jonge Portugees volgt mogelijk het voorbeeld van een illustere landgenoot.

Volgens A Bolaheeft momenteel de beste papieren om aan de haal te gaan met de negentienjarige aanvaller en dat heeft alles te maken met de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo. De Portugese superster zou zijn goedkeuring hebben gegeven voor de komst van zijn jonge landgenoot.

De Portugese krant schrijft dat Félix in Turijn de 'erfgenaam' moet worden van Ronaldo, wiens contract bij Juventus nog loopt tot medio 2022. Dat de tienersensatie van evenals de sterspeler van Juventus vertegenwoordigd wordt door Jorge Mendes, lijkt nog meer in het voordeel van la Vecchia Signorate werken. Toch zal Juventus er ook nog moeten uitkomen met Benfica, dat niet van plan is om Félix zonder slag of stoot te laten gaan.



Het nog tot 2023 lopende contract van de aanvaller bevat een afkoopclausule van 120 miljoen euro en Benfica is niet bereid om over een transfersom te onderhandelen. Geïnteresseerde clubs dienen dus zoals het er nu naar uitziet de gelimiteerde transfersom op tafel te leggen. TVIwist afgelopen weekeinde te melden dat bereid is om 120 miljoen op tafel te leggen, terwijl door de torenhoge transfersom niet langer geïnteresseerd is.



Félix, die eerder in de jeugdopleiding van speelde, liet al eens doorschemeren dat het voor hem een droom is om samen te spelen met Ronaldo. "Hij is simpelweg de beste, mijn idool, een icoon en een voorbeeld voor iedereen. Als ik samen zou kunnen trainen met een 'monster' als hij, kan ik alleen maar verder groeien. Hij wil zichzelf altijd verbeteren en ik word enorm geïnspireerd door Ronaldo."