Ronaldo evenaart weer een CL-record met goal tegen Leverkusen

De 34-jarige staat nu op gelijke hoogte met Raúl als het aankomt op goals tegen verschillende tegenstanders, al staat Lionel Messi niet ver achter.

Cristiano Ronaldo heeft weer een nieuw record in de in (gedeelde) handen. De aanvaller van scoorde twee minuten voor tijd tegen .

Zijn ploeg boekte een eenvoudige 3-0 zege in eigen huis en het was alweer de 33e tegenstander die niet kon voorkomen dat de Portugees doel trof. Een prestatie die enkel de legendarische Raúl hem kan nazeggen.

Ronaldo is in tegenstelling tot de Spaanse oud-spits van nog actief en kan het record dus alleen in handen krijgen, al moet hij ook achterom kijken.

Lionel Messi scoorde tegen 32 clubs in de Champions League en kan daar woensdagavond weer een aan toevoegen als de tegenstander is.

De Argentijn is weer volledig fit en lijkt in de basis te beginnen tegen de Italianen, die Romelu Lukaku moeten missen vanwege een blessure.