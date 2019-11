"Ronaldo dribbelt al drie jaar lang niemand meer voorbij" - Nou en!

Het karakter, de vorm en de gezondheid van de Portugees werden volop besproken tijdens de interlandbreak. Hij antwoordde met vier goals in twee duels.

Cristiano Ronaldo weet als geen ander dat hij misschien wel net zo veel mensen tegen zich in het harnas jaagt als dat hij mensen inspireert.

"Ik weet dat er mensen zijn die direct met hun oordeel klaarstaan als ik een penalty mis of er niet in slaag om een wedstrijd te beslissen", zei de -aanvaller in mei tegen La Repubblica.

Geoordeeld werd er zeker na zijn verbolgen reactie toen hij enkele dagen voor de interlandbreak zo'n tien minuten na rust werd vervangen in de wedstrijd tegen in de .

De Portugees gunde zijn trainer Maurizio Sarri geen blik waardig en liep gelijk naar de kleedkamer. Hij verliet het Allianz Stadion zelfs voor het duel afgelopen was, waarmee hij de hoon van Sky Sport Italia's analisten over zich afriep.

"Je moet ook een kampioen zijn als je wordt gewisseld, niet alleen waneer alles goed gaat", stelde Fabio Capello.

De voormalig bondscoach van Engeland zei ook terecht dat de Portugees niet zijn beste seizoen doormaakt - een feit dat zowel Sarri als Ronaldo wijt aan een knieblessure. Maar Capello gaat een stap verder.

"De waarheid is dat Ronaldo al drie jaar niemand meer voorbij dribbelt", aldus de Milan-legende. "Ik herinner me nog hoe hij spelers passeerde alsof ze er niet stonden..."

Capello's argument is waar, maar hij mist het grotere plaatje. Ronaldo is nu 34 jaar oud en heeft aan zichzelf toegegeven dat hij het niet meer moet hebben van zijn snelheid of trucs.

"Die momenten waarop ik speel en denk 'nu wil ik eens even een lekkere dribbel inzetten' - die momenten heb ik niet meer", gaf de Portugees onlangs toe.

Ronaldo heeft door de jaren heen inderdaad wat van zijn explosieve snelheid ingeleverd, maar zijn honger naar succes is onverminderd groot.

Mario Rui, een collega-international, omschreef het treffend in gesprek met A Bola. "Ronaldo heeft nooit genoeg van winnen. Hij wil altijd meer bereiken. Daarom is hij wie hij is."

Het streven naar perfectie typeert Ronaldo en houdt hem overeind. "Ik zie voetbal als een missie. Steeds weer winnen en beter zijn dan anderen", aldus de aanvaller.

Anderen de baas zijn en blijven. Daarom is hij gestopt met dribbelen. Daarom heeft Ronaldo zijn spel aangepast en daarom blijft hij zichzelf tot het uiterste drijven.

Naast het commerciële voordeel van CR7 in Turijn, heeft Juventus ook een ander 'Ronaldo-effect' ervaren sinds hij vorig jaar juli neerstreek in Italië.

"Sinds hij bij ons hoort, is het vetpercentage bij de hele selectie gedaald", onthult Douglas Costa aan Esporte Interativo. "We zien Ronaldo vaak zonder shirt en zijn fysiek is ongelooflijk. Dat motiveert iedereen om een stapje extra te doen."

Geen enkele speler, zelfs niet zo gedisciplineerd als Ronaldo, is immuum voor blessures. "De laatste maand heeft hij te kampen gehad met een klein knieprobleem. Hij kreeg een tik tijdens de training en heeft daar last van", legde Sarri uit na de wedstrijd tegen Milan.

"Als hij voluit traint of speelt, voelt hij een disbalans. Daarom moet hij overcompenseren en dat heeft gevolgen voor zijn kuit- en dijspieren. Zijn niveau lijdt eronder en hij is nu niet op zijn best."

Zijn vorm en gezondheid werden publiekelijk in twijfel getrokken, maar het mag toch geen verrassing zijn dat Ronaldo bijna alle minuten meedeed tegen Litouwen en Luxemburg. Tijdens de interlandperiode scoorde hij vier keer.

De eindconclusie is echter dat hij in Turijn terugkeerde met precies dezelfde kleine blessure die hem voor de interlandbreak ook al parten speelde in de Serie A.

Zodoende speelde hij niet mee bij de 3-1 zege op Atalanta van afgelopen zaterdag. De Portugees kreeg rust en dat fenomeen zullen we vaker terug gaan zien in de competitie.

De oorzaak is tweeledig. Ten eerste heeft Juve Ronaldo niet nodig om de landstitel te winnen. Hij moet 100 procent fit zijn om de eerste CL-titel te winnen sinds 1996.

Daarnaast blijken Gonzalo Higuain en Paulo Dybala, twee spelers die de ploeg afgelopen zomer wilde afvloeien, een uitstekend koppel te vormen in de voorhoede.

Zo goed zelfs dat Gazzetta dello Sport kopte met ' CR chi' (CR wie)? Natuurlijk suggereert niemand dat Juve beter is zonder Ronaldo, maar duidelijk is wel dat men het in de competitie ook redt zonder hem.

Dat is enorm positief voor de Portugees en de club zelf. Dinsdag is de tegenstander in de en de wedstrijd zal vermoedelijk beslissend zijn voor groepswinst in Poule D.

De vorige keer dat de ploeg van Diego Simeone op bezoek kwam, in maart van dit jaar, scoorde Ronaldo een hattrick waarmee hij zijn club naar de kwartfinale leidde.

Dat was een bevestiging van wat iedereen vorig seizoen al wist: Juventus was volledig afhankelijk van haar steraanvaller. Nu lijkt het anders, want Higuain, Dybala en Douglas Costa (mits fit) ogen herboren.

Dat stelt Juventus in staat om Ronaldo rustig klaar te stomen voor de wedstrijden waarin hij het hardst nodig is. De Portugees houdt van de spotlights, maar zal toch ook genieten van het gunstigere werkschema.

Uiteindelijk haalt hij zijn motivatie niet uit het spelen van alledaagse wedstrijden, maar uit absolute krakers waarin hij geschiedenis kan schrijven en critici de mond snoert. Alleen dan kan hij echt de grootste speler ooit worden.

Nadat hij vorige week zondag zijn 99e interlandgoal scoorde, beloofde Ronaldo dat hij het record van Ali Daei (109 interlandgoals voor Iran) gaat verbreken.

Er is weinig reden om aan zijn woorden te twijfelen, want Ronaldo zal niet rusten tot hij ook dit stukje geschiedenis in zijn voordeel heeft herschreven.

Hij heeft zichzelf de afgelopen jaren ontwikkeld tot doelpuntenmaker pur sang en dat zorgt ervoor dat hij ook op zijn 34e nog altijd tot de wereldtop behoort.

Toch blijft ook hij niet immuum voor blessures of beledigingen. Ondanks zijn enorme zelfvertrouwen raakt de kritiek hem.

"Ik word er moe van omdat het lijkt alsof ik me elk jaar opnieuw moet bewijzen. Dat is lastig. Er komt een moment waarop je denkt 'laat me gewoon met rust'."

Zijn wissel tegen AC Milan was ongetwijfeld zo'n frustratiemoment. Hij ging slecht om met de keuze van zijn trainer en verdiende de kritiek.

Het zal zijn ego hebben geschaad, maar het mag geen verrassing heten. Ronaldo zal altijd kritiek krijgen, of hij het gelijk nu aan zijn zijde heeft of niet.

Des te knapper is het daarom dat hij altijd blijft antwoorden. Na iedere tegenslag haalt hij opnieuw uit. Ronaldo zal niet stoppen met het maken van goals.

In ieder geval niet tot hij elk mogelijk record in handen heeft. Kritiek maakt hem boos, maar tegelijkertijd is het ook inspiratie om door te gaan.